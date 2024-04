A divisão Red Bull Powertrains irá se associar à Ford para produzir a unidade de potência de 2026, ano de implantação de um novo regulamento na Fórmula 1. Embora a equipe não tenha ilusões quanto ao desafio que tem pela frente ao enfrentar o poder de fabricantes como Mercedes, Ferrari e Audi, a Red Bull também acredita que pode ser competitiva com base no esforço que fez para se tornar líder da categoria.

Refletindo sobre como o andamento do projeto em menos de dois anos, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, disse: "Estamos em uma curva de aprendizado acentuada, com 70 anos de desvantagem em relação à Ferrari, mas temos um ótimo grupo de pessoas."

"Estamos aplicando a mesma filosofia que temos no chassi ao motor. Mas é um desafio diferente com o motor. Portanto, não há garantias.", avaliou.

"Não há conhecimento de onde os outros estão com esses novos regulamento. É uma folha de papel em branco e não temos o benefício de um motor existente para aprender com ele."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Mas, ao mesmo tempo, não temos a distração do motor atual e as correções de confiabilidade e assim por diante, que precisam ser resolvidas lá.", observou.

"Acho que só veremos realmente em 2026. Mas estamos cumprindo nossas metas neste momento. E, faltando pouco menos de dois anos para 2026, se eu olhar para o progresso que fizemos nos últimos dois anos, partindo quase do zero, foi muito impressionante."

Com a F1 entrando em uma era de regras totalmente novas a partir de 2026, em que os regulamentos de chassi e motor estão mudando ao mesmo tempo, há uma grande chance de que a ordem competitiva seja abalada.

Mas Horner não teme que a Red Bull esteja em situação pior que a dos concorrentes, apesar de ter que se concentrar tanto no carro quanto no motor.

"Se eu fosse apoiar qualquer equipe para acertar o chassi, acho que temos um histórico razoável. Assumimos um novo projeto com o motor, mas temos algumas pessoas excepcionais e uma instalação incrível.", destacou.

"Com certeza. É muito ousado o que fizemos, é muito corajoso e é bastante ousado, mas a Red Bull não teria vencido 117 corridas e feito o que fizemos sem tomar decisões ousadas. E acreditamos que isso valerá a pena."

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!