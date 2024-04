Como será o grid da F1 em 2025: pilotos confirmados e opções

Após apenas cinco etapas da temporada de 2024, a Fórmula 1 está dando grandes passos em direção às escalações para a temporada de 2025. Reunimos os pilotos que têm contrato com alguma equipe para o próximo ano.

Após contratações, renovações ou anúncios de saídas, aqui estão as escalações confirmadas para a temporada 2025 da F1. E, em seguida, colocamos as possibilidades de transferência:

Pilotos com contrato para a temporada de 2025 da Fórmula 1

Equipe Pilotos Nº Piloto Alpine A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 14 A Confirmar A Confirmar Ferrari 16 44 Haas A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 27 Nico Hülkenberg A Confirmar A Confirmar McLaren 4 81 Mercedes 63 A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 33 Max Verstappen A Confirmar A Confirmar 23 A Confirmar A Confirmar

Vale a pena observar que esta tabela fala apenas de pilotos que têm contrato, mas o futuro de Max Verstappen não está totalmente seguro, especialmente após a bomba de que Adrian Newey está deixando a Red Bull.

Mas, até o momento, há dez pilotos sob contrato para 2025 e dez assentos à espera de um piloto.

Quais pilotos mudarão de equipe na F1 2025?

No momento, há apenas duas contratações confirmadas para 2025: Hamilton com a Ferrari e Hulkenberg com a Sauber, que será rebatizada de Audi em 2026.

Obviamente, se Carlos Sainz permanecer na Fórmula 1, ele terá mudado de equipe, pois não continuará na Ferrari. O mesmo se aplicaria aos pilotos que não permanecerem em suas equipes e mudarem para outra.

Rumores e possibilidades de transferências para a F1 2025: a Silly Season

Depois de uma Silly Season estranhamente tranquila no verão passado (nenhuma mudança de piloto entre 2023 e 2024), acabou sendo a calmaria antes da tempestade, e há uma dança de assentos em andamento para 2025.

As renovações de Charles Leclerc com a Ferrari e Lando Norris com a McLaren durante o inverno e a de Fernando Alonso com a Aston Martin já resolveram algumas questões, embora, nesta fase, apenas a Ferrari e a McLaren tenham garantido sua formação para 2025, já que Oscar Piastri também tem contrato com os britânicos.

A Audi acaba de anunciar a contratação de Nico Hülkenberg, pela Stake F1 (Sauber em 2025), mas está procurando um segundo piloto. Sua prioridade é Carlos Sainz, e outra opção, pelo menos para 2025, poderia ser a renovação de um de seus atuais pilotos, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, cujos contratos vencem este ano.

A Alpine, envolvida em uma crise institucional com reformas, ainda não anunciou sua formação, e não está fora de cogitação renovar Esteban Ocon se o francês não for para outra equipe. O futuro de Gasly ainda é incerto.

Yuki Tsunoda e Kevin Magnussen estão sem contrato em 2025, mas espera-se que ambos, se não houver nada melhor, renovem com a RB e a Haas, respectivamente. Pior ainda para são Daniel Ricciardo e Logan Sargeant, com jovens como Liam Lawson (que parece estar prestes a ir para a RB, no lugar do australiano), Oliver Bearman (que poderá ter um lugar na Haas) e Theo Pourchaire, que agora se juntou à IndyCar.

Que piloto a Mercedes contratará para substituir Hamilton?

A Mercedes ainda está demorando para tomar a decisão de substituir Lewis Hamilton e encontrar um parceiro para Russell, que continuará em 2025.

No entanto, Toto Wolffdeixa claro: por um lado, existe a possibilidade de promover sua jovem estrela Andrea Kimi Antonelli, que está fazendo estreia na Fórmula 2 este ano, e, por outro lado, contratar um piloto mais experiente.

Ele não escondeu que a equipe está interessada em Alonso, Sainz e, especialmente, Verstappen, caso ele decida deixar a Red Bull. Mas o Alonso não é mais uma opção, Sainz não está interessado em apenas um ano de contrato para "esquentar" o assento para Antonelli e, se Verstappen permanecer na Red Bull, os pilotos que teriam opções como Plano B poderiam ser Valtteri Bottas ou Esteban Ocon.

A primeira opção, no entanto, é fazer uma contratação excepcional de Max Verstappen, mas isso depende do holandês.

Onde Sergio Pérez vai pilotar na temporada de 2025 da Fórmula 1?

O objetivo de Sergio Pérez é permanecer na Red Bull em 2025 e, apesar de todos os rumores e do fato de que no passado parecia bastante claro que ele não conseguiria uma renovação, seu início de temporada ajudou a reforçar sua situação e ele poderia renovar seu contrato, que termina no final de 2024.

Onde Carlos Sainz vai pilotar na temporada de 2025 da Fórmula 1?

Após a decisão da Ferrari de não renovar o contrato em 2025 com Sainz e assinar com Hamilton, o espanhol precisa decidir para qual equipe irá.

Seu ótimo início de ano o deixou bem posicionado no mercado de transferências. A Audi quer que ele lidere seu projeto, mas isso significaria ir para a Sauber em 2025, antes da mudança de nome para Audi.

Ele foi procurado pela Red Bull, mas há rumores de que eles fizeram uma oferta baixa. E também foi procurado pela Mercedes, que ainda está hesitando se deve optar por um piloto jovem ou um experiente.

