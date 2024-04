Por que tantas estrelas da F1 moram em Mônaco?

Mônaco é o lar de quase metade dos 20 pilotos do atual grid da Fórmula 1. O chefe da Mercedes, Toto Wolff também reside no principado. Os atrativos vão além dos benefícios de isenção de impostos.

Segundo menor país da Europa, Mônaco tem uma área total de pouco mais de dois quilômetros quadrados. No entanto, está repleto de edifícios e abriga uma população de quase 40.000 habitantes. Desse total, apenas um quarto nasceu em Mônaco - Charles Leclerc é um deles - e um terço é de milionários.

Apesar de seu tamanho, Mônaco tem vários distritos diferentes, cada um com seu estilo único. Monte Carlo é o mais conhecido, mas também há La Moneghetti, Condamine, Fontvieille, Larvotto e Monaco-Ville.

Atualmente, dos 20 pilotos de F1, nove residem em Mônaco - Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Alex Albon e George Russell, que se juntou a eles no ano passado. A localização exata de suas casas é ultrassecreta, mas ocasionalmente os fãs podem ter um vislumbre de suas vidas cotidianas, como Lando Norris em seu icônico Fiat 500 Jolly ou, mais recentemente, Charles Leclerc andando pelas ruas com seu novo cão, Leo.

Também há muitos ex-pilotos residentes, incluindo Nico Rosberg, que passou a maior parte de sua infância no local; David Coulthard, que é residente desde 1995 e foi proprietário do Columbus Hotel até 2020; Jenson Button; Mika Hakkinen; Riccardo Patrese; Stoffel Vandoorne; Daniil Kvyat; Antonio Giovinazzi; e Paul di Resta.

Então, qual é o atrativo de viver em Mônaco?

Boa forma física

Muitos pilotos têm suas próprias salas de ginástica em casa, mas há academias particulares suficientes na cidade para garantir que eles não estejam se exercitando ao lado de outro piloto de F1. Leclerc, por exemplo, faz visitas diárias à sua academia local.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No entanto, é o excelente clima, aliado à excelente paisagem rural nas proximidades, que eleva o nível do treinamento, com muitos pilotos regularmente pedalando ou correndo nas trilhas ou estradas sinuosas que atravessam as colinas ou ao longo da costa.

Também há muitos SPAs para relaxar, e vários pilotos seguem a prática da crioterapia, em que o frio extremo é usado para congelar e remover tecidos anormais.

Estilo de vida

As propriedades residenciais podem ser caras, mas o salário de um piloto de F1 permite lugares opulentos e luxuosos, a maioria com vistas deslumbrantes do mar sobre o porto, o que torna o local perfeito para passar o tempo entre as corridas.

Houve um tempo em que a rivalidade na pista significava que a amizade fora dela era impossível de ser construída, mas muitos dos pilotos atuais realmente se dão bem - portanto, viver tão perto um do outro pode tornar a vida mais sociável quando eles não estão na pista.

Jantar na cidade é excelente, com uma grande variedade de restaurantes com estrelas Michelin.

Muitos pilotos também passam algum tempo no Mar Mediterrâneo, com muitas baías pequenas para praticar jet ski e dois portos cheios de iates - Leclerc tem o seu próprio e passa muitos dias viajando pelos 3,8 km de litoral e além.

Enquanto isso, nas montanhas atrás da cidade, as estradas que são ótimas para andar de bicicleta também são o lugar perfeito para dirigir.

Privacidade e segurança

Esteban Ocon, da Alpine F1 Team, dá um autógrafo Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Pode parecer estranho, mas Mônaco realmente oferece aos pilotos de F1 um pouco de normalidade! As leis exclusivas de privacidade e as severas restrições à fotografia profissional - para as quais é necessário obter permissão expressa por escrito do governo - permitem que eles circulem sem serem incomodados.

A segurança também é alta - na verdade, Mônaco é frequentemente citado como um dos países mais seguros do mundo. A proporção de policiais para a população é sete vezes maior do que no Reino Unido e há câmeras CCTV em todos os lugares, cobrindo todos os movimentos das pessoas.

Logística

A localização do Principado é ideal para o estilo de vida de viajante frequente de um piloto de F1, estando a cerca de 24 quilômetros do aeroporto de Nice, que tem uma extensa rede de aviões particulares. Há um heliporto que pode levá-los até lá em sete minutos.

E quando a F1 chega à cidade todos os anos, é claro, os pilotos que moram lá podem desfrutar da experiência única de poder voltar para seus próprios apartamentos para passar a noite e desfrutar de alguns confortos caseiros durante o fim de semana da corrida.

Clima

O clima é ótimo o ano todo: ameno e ensolarado no inverno e quente, mas agradável, no verão, com muitos lugares para se refrescar em apartamentos com ar-condicionado, piscinas particulares ou nas águas cristalinas do Mar Mediterrâneo.

A área tem seu próprio microclima, com uma média de mais de 300 dias de sol por ano e, no inverno, raramente fica abaixo de 10 graus Celsius, enquanto as temperaturas no verão ficam em torno de agradáveis 30 graus.

Paraíso fiscal

É claro que deixamos o benefício real para o final. Todos os outros elementos contribuem para um ótimo estilo de vida, mas a maioria deles pode ser desfrutada em muitos outros lugares também. A única coisa realmente rara de se viver em Mônaco são as vantagens financeiras que ele oferece.

O Red Bull Energy Station no porto Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Qualquer pessoa que se mude para lá deve ter liquidez financeira de meio milhão de libras apenas para solicitar uma propriedade e, para receber os benefícios fiscais, é preciso residir de fato no local durante seis meses e um dia por ano.

Com essas ressalvas e a condição adicional de que os cidadãos franceses não recebam as vantagens fiscais, o governo não cobra nenhum imposto de renda, nem imposto sobre a fortuna, imposto local, imposto sobre a propriedade ou imposto sobre ganhos de capital

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!