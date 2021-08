O treino de classificação para o GP da Bélgica foi interrompido no Q3, última parte da sessão que define o grid de largada na Fórmula 1, por causa de um acidente forte de Lando Norris, piloto britânico da McLaren.

A batida aconteceu na saída da curva Eau Rouge, a mais famosa do circuito de Spa-Francorchamps, um dos mais tradicionais do esporte a motor. Neste sábado, uma forte chuva cai sobre o autódromo belga.

Assim, a 'vítima' da vez foi Norris. O incidente aconteceu logo no começo do Q3, cujo início foi tema de debate em função do recrudescimento da precipitação na localidade. De todo modo, a direção de prova optou por prosseguir com a classificação e, pouco depois, Norris bateu. Veja:

Norris se desculpou com a equipe: “Desculpe, rapazes. Devíamos ter tido um bom resultado. Eu decepcionei, foi mal". O piloto alemão da Aston Martin, Sebastian Vettel, parou seu carro ao lado de Norris para verificar se o colega estava bem, com Lando dando sinal positivo.

Mas o tetracampeão mundial ficou furioso no rádio com a decisão de continuar com a classificação antes do acidente. "Sim, bem, o que diabos eu disse?", gritou Vettel. "O que foi que eu disse! Bandeira vermelha! Foi desnecessário."

