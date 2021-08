A Fórmula 1 teve uma classificação caótica em Spa Francorchamps neste sábado, marcado pela forte chuva e a batida de Lando Norris, que interrompeu a sessão por cerca de 40 minutos. No final, a pole position para a 12ª etapa da temporada 2021 ficou com Max Verstappen, tendo um surpreendente George Russell ao seu lado.

O treino

No Q1, primeira parte da sessão qualificatória da F1, houve um pequeno atraso na bandeira verde por causa da forte precipitação que caiu sobre o circuito de Spa-Francorchamps antes da classificação.

Assim, o drama inicial de pilotos e equipes foi escolher entre pneus para chuva extrema ou intermediária. Este último foi o mais eficiente e o mais rápido foi Norris, destaque da equipe McLaren.

Logo depois, apareceram Verstappen e Hamilton. De todo modo, os destaques vieram da Williams: o britânico George Russell avançou ao Q2 em quinto e o canadense Nicholas Latifi 'passou de fase' em décimo, apesar de ter rodado no começo do treino.

Os eliminados foram o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, o alemão Mick Schumacher, da Haas, o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, e o russo Nikita Mazepin, da Haas.

Q2

Na segunda parte do treino classificatório, a tensão ficou por conta dos meteorologistas, já que havia expectativa de mais chuva forte em Spa-Francorchamps. Assim, a briga pela ida ao Q3 se estendeu até o último instante, com Norris liderando novamente. Hamilton avançou em segundo, mas só confirmou um bom tempo de volta na última tentativa, já com o cronômetro zerado.

Os eliminados foram o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, Latifi, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, seu compatriota Fernando Alonso, da Alpine, e o canadense Lance Stroll, da Aston Martin.

Q3

No intervalo entre o Q2 e a parte final da qualificação, a precipitação aumentou e os pilotos voltaram a usar os pneus de chuva extrema. Entretanto, o aguaceiro foi grande demais, algo também agravado pela falta de visibilidade em Spa-Francorchamps. A 'vítima' da vez foi Norris, que bateu forte na saída da Eau Rouge. Assim, a sessão foi interrompida para limpeza da pista belga.

A sessão ficou interrompida por cerca de 40 minutos, sendo posteriormente retomada para a definição do grid de largada, com a pista ainda muito molhada. E os pilotos saíram com estratégias distintas. As duplas da Red Bull e da Mercedes, além de Gasly, saíram de intermediários, enquanto os demais colocaram os de chuva pesada.

Mesmo com condições melhores, era visível o quanto os pilotos sofriam com a pista molhada, escorregando ao longo de toda a volta.

No final, Verstappen ficou com a pole, com um surpreendente Russell em segundo e Hamilton em terceiro.

A Fórmula 1 volta à pista de Spa-Francorchamps no domingo para o GP da Bélgica, 12ª etapa da temporada 2021. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E assim que acabar a prova, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa da etapa. Não perca!

Voltamos em instantes com a tabela de classificação completa.

