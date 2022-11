F1: Norris dispara contra jornalista pivô de boicote de Verstappen

Carregar reprodutor de áudio

Uma das polêmicas do GP do México de Fórmula 1 foi o boicote promovido pela Red Bull e seu piloto Max Verstappen à Sky Sports pelo repórter Ted Kravitz ter dito que Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, teve o título de 2021 "roubado", ano em que o veterano foi batido pelo rival holandês.

Entretanto, não foi apenas Verstappen que foi 'destaque' na oposição ao jornalista britânico no fim de semana do Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Lando Norris também acabou colocando Kravitz sob os holofotes.

Isso porque o britânico da McLaren foi questionado pelo repórter sobre sua largada no México, na qual perdeu dois postos. “São só duas posições”, respondeu Norris. Em seguida, Ted rebateu rindo: “Bem, isso não é o ideal”. Na sequência, o piloto respondeu: “Você deveria tentar pilotar, cara.”

Kravitz recebe apoio de colegas holandeses

Jack Plooij, da Ziggo, disse que Kravitz pagou injustamente pelo que disse em relação à disputa pelo título de 2021 entre Hamilton e Verstappen. O também holandês Robert Doornbos, ex-piloto da F1 que hoje comenta sobre a categoria na emissora, foi outro a defender o colega britânico.

“Linha tênue, mas nesse caso ele foi longe. Ele citou Abu Dhabi novamente e até acusou Max de roubar o campeonato. Que ele é pró-Lewis, porque ele é da mídia inglesa, isso é possível. Mas você tem que se ater aos fatos. Esse campeonato foi conquistado do jeito que foi conquistado", disse.

