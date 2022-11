F1: Button critica 'esnobada' de Ricciardo a Haas; saiba mais

Carregar reprodutor de áudio

Em meio à 'dança das cadeiras' da Fórmula 1 para 2023, quem deve acabar fora do grid é Daniel Ricciardo. O australiano deixará a McLaren e não deve ir para a Haas, única equipe que ainda não definiu seus dois pilotos para o ano que vem -- o dinamarquês Kevin Magnussen está confirmado.

O alemão Mick Schumacher está ameaçado no time norte-americano e Ricciardo surgiu como opção, mas não houve um encaminhamento e, hoje, o também germânico Nico Hulkenberg é considerado o favorito para a vaga ao lado de Magnussen na próxima temporada.

Enquanto isso, Ricciardo é fortemente especulado como reserva da Mercedes para 2023, quando as Flechas de Prata novamente contarão com os britânicos Lewis Hamilton e George Russell como titulares.

Entretanto, outro ícone da Grã-Bretanha na F1 não vê a escolha do australiano como ideal. Trata-se de Jenson Button. O campeão de 2009 pela Brawn explica: “Acho que ele não queria 'descer' muito no grid e trabalhar com uma equipe que está mais na retaguarda, porque é difícil para um piloto vindo de uma equipe que está quase em condições de ganhar corridas algumas vezes de repente estar lutando por pontos, mas ainda acho que [a Haas] teria sido uma jogada melhor para ele."

“Ingresse em uma equipe, trabalhe duro, mostre às pessoas o que você pode fazer, em um carro que talvez se adapte um pouco mais ao seu estilo, e então as pessoas esquecem o que aconteceu no ano anterior. Essa é a questão agora, as pessoas esquecem o quão bom Ricciardo é, porque ele teve um ano e meio ou dois anos muito difíceis”, disse Button. De qualquer forma, a Haas se disse aberta a um contato de Ricciardo, mas o australiano já afirmara que não seria titular no grid da F1 2023.

