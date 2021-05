Lando Norris disse que não tem empatia com seu novo companheiro de equipe Daniel Ricciardo, que está passando por um período de adaptação complicado na McLaren, e disse e que "foi decisão dele".

O início da temporada 2021 da Fórmula 1 não foi fácil para o piloto australiano que, depois de deixar a Renault para substituir Carlos Sainz na escuderia de Woking, foi frequentemente superado pelo companheiro de equipe Norris enquanto tentava se adaptar ao novo carro.

No entanto, no GP da Espanha do último fim de semana, Ricciardo demonstrou estar mais confortável junto à equipe ao dizer que fez uma "mini descoberta" com o monoposto e ter conquistado um sexto lugar na corrida.

Questionado sobre o difícil período de adaptação do novo companheiro de time, Norris disse que não tem "empatia" e que "foi decisão dele vir para McLaren".

"Eu não quero parecer malvado, mas eu não tenho empatia. No fim das contas foi decisão dele vir para a McLaren. E cabe ao piloto que muda de equipe fazer um bom trabalho", disse.

"É simples assim. Cabe a ele, e não a mim ajudá-lo ou fazê-lo se sentir melhor. É o trabalho dele. Eventualmente, ele vai chegar lá. Mas eu não tenho empatia se alguém está achando difícil. A vida é assim e tenho certeza que outros pilotos estão enfrentando a mesma situação."

O britânico lamentou pelo fato de não ter um segundo carro para ajudá-lo na luta contra a Ferrari e disparou: "Está definitivamente mais difícil do que quando era com o Carlos [Sainz]".

"Ainda estamos no início de tudo. Sabemos que ele vai chegar lá e ser um forte oponente. Mas agora estamos lutando contra a Ferrari, que tem dois pilotos muito fortes e tem incomodado a gente nesta temporada. Então com dois carros, você pode sempre usar um deles para ajudar o outro", disse.

"Então tivemos vezes que foi complicado não ter um segundo carro para ajudar. Tenho certeza que isso mudará em breve e poderemos trabalhar mais juntos, mas está definitivamente mais difícil do que quando era com o Carlos [Sainz]", concluiu.

