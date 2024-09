O abatido Lando Norris insiste que continua esperançoso de que pode produzir um bom resultado na corrida de domingo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, mesmo depois da confusão com a bandeira amarela levou à eliminação do candidato ao título na primeira sessão do treino classificatório.

Norris desistiu durante sua última volta na tentativa de estabelecer um tempo rápido o suficiente para passar para o Q2, já que as bandeiras amarelas haviam sido acionadas após um incidente envolvendo Esteban Ocon.

Isso significa que o piloto britânico da McLaren deve largar em 17º para a corrida de domingo em Baku, pois ele alegou que "teve que levantar" por causa das bandeiras, mas parece que o problema tinha sido resolvido assim que Norris chegou à curva 16.

O engenheiro de corrida de Norris, Will Joseph, pediu desculpas pelo rádio da equipe, já que a confusão pairava o pitwall, causando indecisão se ele tinha que sair do ritmo rápido em um momento tão crucial.

Embora tenha se mostrado desanimado ao falar logo após o ocorrido, Norris admitiu que manterá os dedos cruzados para a corrida.

"Vou ter que torcer para que sim", respondeu quando lhe foi perguntado que o GP do Azerbaijão pode, muitas vezes, trazer uma ou duas surpresas."O carro estava bom, todos fizeram suas segundas voltas e eu não, então foi apenas falta de sorte".

"É o que é, mas temos uma longa corrida pela frente, temos alguns pneus bons no estoque, então vamos tentar ter esperança e ver o que podemos fazer amanhã".

"Não tenho pensado nisso [na corrida], para ser honesto, é para isso que serve a noite de hoje, mas ainda tenho esperança de que possamos obter um bom resultado".

"O carro é rápido, acho que na volta em que eu estava eu poderia facilmente ter ficado em segundo, um pouco frustrante, mas não há nada que eu possa fazer", conclui.

A eliminação de Norris, que tem o objetivo de perseguir uma vantagem de 62 pontos para o líder do campeonato mundial, Max Verstappen, encerra o recorde de 100% da McLaren de colocar os dois carros na Q3 em todas as corridas desta temporada e prejudica seriamente suas chances de alcançar Verstappen no topo da classificação.

É a primeira saída de Norris da Q1 desde o GP de Las Vegas no ano passado e significa que ele começará a corrida longe da ponta do grid.

Antes do fim de semana da corrida em Baku, foi confirmado que a McLaren revisou suas 'Regras Papaia' e terá como objetivo apoiar Norris em sua disputa pelo título.

No entanto, Oscar Piastri - que irá largar da segunda colocação - pode estar muito longe para ajudar e Norris disse que seria "estúpido" considerar qualquer apoio de seu companheiro de equipe.

