O chefe da Red Bull, Christian Horner, insiste que as ordens de equipe entre seus dois pilotos são claras e que Sergio Pérez "sabe 100%" que desempenhará um papel de apoio a Max Verstappen nesta temporada.

Ainda há confusão sobre as 'Regras Papaia' da McLaren e como e quando Oscar Piastri ajudará Lando Norris em sua tentativa de superar a diferença de 62 pontos para Verstappen no topo da classificação do campeonato de pilotos da Fórmula 1.

Na preparação para o GP do Azerbaijão neste fim de semana, Piastri disse que ajudará Norris se a oportunidade exigir isso, mas o chefe da equipe austríaca está feliz que Pérez entenda sua posição.

O mexicano teve dificuldades nesta temporada e havia especulações de que ele seria dispensado durante as férias de verão, mas acabou sendo mantido até o fim do ano.

Pérez desempenhou um papel famoso na retaguarda no GP de Abu Dhabi em 2021, quando Verstappen derrotou Lewis Hamilton pelo título nas circunstâncias mais controversas - e Horner espera algo semelhante este ano.

"Depende de onde os outros estão", disse Horner à Sky Sports F1, quando perguntado se a Red Bull instigaria ordens de equipe para colocar Verstappen na frente de Pérez.

"Ordens de equipe são sempre um assunto controverso, mas Checo sabe 100% qual é o seu papel e trabalho - apoiar Max até o final deste campeonato - e, obviamente, o dos construtores".

"Nós já o vimos, basta pensar em Abu Dhabi 2021 para ver como Checo é um jogador de equipe, portanto, para nós, o plano de jogo é bastante simples. Eu adoraria que essa dor de cabeça fosse administrada nas últimas voltas!"

A McLaren tem diminuído a diferença para a Red Bull na classificação dos construtores, já que Piastri e Norris têm pontuado muito nas últimas corridas, enquanto Verstappen tem lutado sozinho, já que Pérez tem estado abaixo do ritmo esperado.

No entanto, Baku tem sido um dos circuitos mais felizes para Pérez nos últimos anos e ele teve mais sucesso na capital do Azerbaijão do que qualquer outro piloto. "Não faço ideia", admitiu Horner quando perguntado por que Pérez brilha nas ruas de Baku.

"Não faz sentido lógico, pois são retas de alta velocidade com barreiras, curvas de 90 graus, mas ele sempre foi mágico por aqui. Se ele tivesse um campeonato de 24 corridas no Azerbaijão, seria muito difícil de ser batido. É importante levar esse ímpeto para a corrida".

A forma de Pérez tem estado sob os holofotes devido à diferença de desempenho em relação a Verstappen, mas ambas as Red Bulls tiveram dificuldades no GP da Itália há duas semanas.

As dificuldades de Verstappen evidenciaram que a Red Bull sofreu uma queda no ritmo e Horner acha que isso deu a Checo uma nova convicção, pois provou que os problemas não se deviam ao seu próprio desempenho.

"Ele tem andado meio centímetro mais alto depois disso, foi uma espécie de 'olha, não sou só eu', e acho que psicologicamente para ele isso realmente o elevou - e há algumas pistas, sempre soubemos que teoricamente esta pista e Singapura devem ser dois de seus melhores circuitos, e espero que ele possa ter um fim de semana forte".

Pérez foi o sétimo mais rápido no TL3 antes do treino classificatório na tarde de sábado, enquanto Verstappen ficou em quinto, 0,348s atrás do líder George Russell.

