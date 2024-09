A liberação das asas dianteiras da McLaren e da Mercedes pela FIA - após Red Bull e Ferrari cobrarem esclarecimentos sobre sua legalidade após o GP da Itália de Fórmula 1 - "encoraja" o time austríaco a seguir um caminho semelhante, diz o chefe Christian Horner.

Após a corrida de Monza, Red Bull e Ferrari cobraram uma resposta definitiva da FIA sobre a legalidade dos designs das asas dianteiras da McLaren e da Mercedes, com o questionamento de que elas estavam se flexionando significativamente na pista.

A FIA vem monitorando os níveis de flexão das asas na pista desde o GP da Bélgica e declarou que todas as asas de 2024 eram legais dentro dos limites dos regulamentos.

Horner diz que a decisão do órgão, de declarar as asas legais, provavelmente incentivará sua própria equipe a buscar um projeto semelhante - um que atenda aos testes de carga estática, mas que introduza aeroelasticidade em condições dinâmicas.

"Acho que o que é crucial para qualquer equipe, como em todas essas coisas, é sempre a clareza", disse Horner. "Algo é aceitável ou não? Se for considerado aceitável, obviamente isso o encorajará a buscar soluções semelhantes".

"Portanto, o órgão regulador, obviamente, tem todas as informações disponíveis. Eles têm toda a análise de que recentemente colocaram câmeras em muitos carros. Eles estão coletando esses dados. Mas, sim, é uma daquelas coisas que, como eu disse, se for considerada aceitável, você deve seguir esse caminho".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A FIA já havia declarado anteriormente que não pretendia proibir nenhum projeto em meio ao seu exercício de coleta de dados sobre as asas dianteiras e que quaisquer possíveis mudanças regulatórias seriam mantidas para a temporada de 2025.

Embora geralmente se presuma que uma asa é livre para flexionar descontroladamente na pista, desde que passe nos testes de carga estática, a diretriz técnica TD34 afirma que a FIA não considera legais "projetos cujas características estruturais são alteradas por parâmetros secundários". Isso inclui a carga aerodinâmica e a temperatura, embora também afirme que uma asa não pode ser infinitamente rígida e se flexionará sob alguma carga.

Em sua essência, a redução da curvatura geral da asa dianteira sob carga ajuda a afastar parte do arrasto da asa dianteira em seções de reta, mas o efeito no restante do carro também é interessante. Foi sugerido que grande parte do sucesso da McLaren - e a melhora no desempenho da Mercedes - em 2024 se deve aos benefícios de equilíbrio oferecidos por uma asa dianteira flexível.

A FIA continuará a monitorar as asas nos finais de semana do Azerbaijão e de Singapura, tendo declarado na semana passada que "esse exercício continuará pelo menos até Singapura para garantir que todas as equipes tenham usado a câmera obrigatória da FIA em diferentes tipos de pistas (downforce baixo, médio, alto e muito alto).

"Isso garantirá um grande banco de dados, permitindo que a FIA tenha uma visão mais objetiva da situação e quantifique as diferenças entre os vários padrões dinâmicos observados na pista".

FERRARI X RED BULL em BAKU? LECLERC é o mais RÁPIDO do dia; NORRIS ESCONDENDO O JOGO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!