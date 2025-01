Muito se comentou sobre a relação entre Lando Norris e Oscar Piastri ao longo da temporada de 2024 na McLaren. Em alguns momentos, a dupla parecia estar em pé de guerra - com o time algumas vezes hesitando em escolher seu piloto número um.

Ao fim do ano, o título da Fórmula 1 seguiu com Max Verstappen, mas Norris teve a oportunidade de disputar de perto. No entanto, o britânico confirma que 2025 é o momento de "recomeçar" e que a situação 'volta à estaca zero'.

A McLaren ganhou terreno para trabalhar a partir da atualização no GP de Miami - que inclusive marcou a primeira vitória de Norris na categoria. No entanto, a sequência de hesitações e erros cometidos por todos os lados quase custaram ao time até o título de construtores contra a Ferrari.

A equipe de Woking só decidiu priorizar Norris após uma tentativa de ultrapassagem agressiva de Piastri em cima do companheiro no GP de Monza, que acabou 'entregando' a vitória a Charles Leclerc.

A partir daquele momento, o australiano foi colocado no papel de proteger Norris e, inclusive, cedeu a vitória na Sprint de São Paulo (favor que foi devolvido pelo britânico semanas depois no GP de Abu Dhabi).

Porém, em entrevista ao Motorsport Week, Norris declarou que o começo de uma nova temporada colocada ambos os pilotos novamente no mesmo nível e com as mesmas oportunidades na visão da McLaren.

"[2025] é um recomeço e Oscar tem a oportunidade de lutar por um campeonato também".

"Muito do que vocês escrevem e falam é por causa da luta pelo campeonato, a luta pelo Campeonato de Pilotos, e foi aí que muita conversa e coisas começaram. E eu ganhei meu direito de ter alguns desses privilégios".

"Eu conquistei meu direito, fazendo um bom trabalho durante toda a temporada, de ter essa oportunidade. Eu não saio por aí pedindo por isso. Certamente não é assim que eu quero ganhar um campeonato. Eu quero sair e dar a Max uma luta justa e fazer a minha parte e ganhar do meu jeito".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, the rest of the field on the opening lap Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Oscar me ajudou em algumas ocasiões. Todos falavam como se fosse acontecer em todas as corridas. Fomos para Baku e foi, na verdade, o oposto. Eu fiz um pouco lá [segurando Sergio Perez] e então Oscar me ajudou a vencer no Brasil".

Norris ainda apontou que o relacionamento com Piastri é bom e que essa parceria foi responsável por garantir o título de construtores à McLaren,.

"Então eu acho que é nossa força como um time. Eu não acho que outros times funcionam dessa forma".

"E é definitivamente uma parte do motivo pelo qual estamos onde estamos como equipe agora, porque somos a melhor equipe na Fórmula 1 e por que [estávamos] lutando pela vitória no Campeonato de Construtores".

Piastri quer evitar ordens de equipe em 2025

Piastri foi sincero ao dizer que não teve grandes problemas em ceder a vitória na corrida Sprint em Interlagos, mas não está muito ansioso para o cenário se repetir em 2025.

"Para ser honesto, não fiquei tão decepcionado em desistir disso. Claro, eu adoraria ter vencido o Sprint, mas é um cenário muito diferente de um GP".

Para o australiano, ter conquistado a pole já foi uma conquista importante e ele "provou o que queria provar".

"E, obviamente, no ano que vem, quero ter certeza de que não estarei em posição, em termos de campeonato, de estar sujeito a isso".

"Mas na realidade, eu precisava ajudar uma vez no Brasil e foi isso. Então tem havido muita conversa, mas pouca ação na pista".

