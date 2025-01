F1: Empresária de Colapinto dá detalhes sobre acordo com a Alpine

Depois de chamar a atenção na Williams após a pausa de agosto da Fórmula 1 em 2024, Franco Colapinto foi procurado por algumas equipes, mas seu futuro parecia incerto até o dia 9 de janeiro, quando ele foi confirmado na Alpine, como piloto reserva.

O que deve acontecer com o argentino nas próximas etapas ainda depende do desempenho de Jack Doohan ao lado de Pierre Gasly - há rumores de que o australiano estaria garantido por apenas cinco corridas, um pedido que teria sido feito por Flavio Briatore.

Em conversa com o Infobae argentino, María Catarineu, empresária do piloto, deu detalhes sobre o acordo que foi firmado com a equipe francesa.

"Ambos os lados conseguiram o que queriam. Flavio queria que Franco se juntasse à equipe e James Vowles lhe deu a oportunidade de competir na F1 porque a Williams tem contratos de longo prazo com seus pilotos".

Colapinto ficou sem possibilidade de defender a Williams em 2025 porque Carlos Sainz já havia sido contratado para ocupar a vaga ao lado de Alexander Albon.

Catarineu também afirmou que Colapinto foi entregue à Alpine por um período de cinco anos: "A Williams cedeu Franco à Alpine por cinco anos".

"Se outra equipe estiver interessada em Franco durante esse período, essa transferência será feita entre a Alpine e essa equipe. Existe a possibilidade de que ele retorne à Williams após cinco anos, mas tudo pode acontecer durante esse período".

Neste cenário, a Alpine será responsável pelo salário e todos os direitos contratuais de Colapinto ao longo desses cinco anos. No entanto, sua agente não ofereceu detalhes sobre o valor para liberação ou qual pode ser a primeira corrida do argentino.

"No momento, a Alpine tem dois pilotos. A decisão cabe a eles. Não está claro se Franco correrá na Austrália, em Miami ou em outro lugar, mas ele provou que pode correr".

"Flavio o queria muito e finalmente o trouxe para a equipe".

Franco Colapinto, da Williams Racing, chega à pista Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

