O terceiro treino livre para o GP de Singapura de Fórmula 1 foi realizado nesta manhã de sábado (21) em Marina Bay.

Ainda buscando o título de pilotos, Lando Norris foi o mais rápido, com 1min29s646, o melhor tempo do fim de semana. George Russell foi o segundo colocado, a 0s479 do piloto da McLaren.

Oscar Piastri foi o terceiro, seguido por Max Verstappen e Charles Leclerc.

O Treino

A sessão começou com um fato inusitado: um lagarto 'passeou' pela pista e trouxe uma bandeira vermelha logo nos primeiros minutos. Assim que foi retirado, o treino foi reiniciado.

Verstappen começou bem, fazendo 1min31s630, com pneus médios, dizendo ao seu time que o carro estava bem melhor do que ontem.

Na metade do treino, Leclerc superava o holandês com 1min31s525, também com médios.

Russell, que neste momento era o quinto colocado, passava do ponto na curva 12, mas sem bater nas barreiras e retornando ao traçado.

Sainz se colocava na segunda posição com 23 minutos para o final, ficando a 0s098 de Leclerc e a apenas sete milésimos à frente de Verstappen.

Assim que os pilotos começaram a utilizar os compostos macios, os tempos despencaram. Russell cravou 1min30s125, que também era o novo recorde da pista.

Em sua primeira aparição com macios, Verstappen ficou a 0s415 de Russell, na terceira posição. Piastri era o segundo naquele momento.

Mas restanto 15 minutos para o final, Norris fez 1min29s646, quase meio segundo sobre Russell, que já tinha feito uma volta impressionante.

E ficou assim. Norris comandou o treino, seguido por Russell, Piastri, Verstappen e Leclerc no top 5.

O treino de classificação para o GP de Singapura acontece às 10h, horário de Brasília.

Resultados

