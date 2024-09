Nesta sexta-feira (20) o site do jornal suíço Blick deu como certa a renovação de contrato de Valtteri Bottas com a Sauber por mais uma temporada. Com isso, a equipe que hoje ocupa o último lugar do campeonato da Fórmula 1 teria a dupla mais experiente do grid em 2025.

O finlandês estaria em uma ‘disputa’ com Gabriel Bortoleto pela vaga na equipe suíça, considerado o último assento isponível da próxima temporada, já que a RB deve contar com Liam Lawnson no lugar de Daniel Ricciardo.

Chegou-se a ser cogitado que Bortoleto, seria ‘emprestado’ à Sauber, podendo assim correr na F1, mas ainda ligado à equipe britânica.

Mas, segundo apurado pelo Motorsport.com, o período de empréstimo é o grande obstáculo para o brasileiro. A McLaren estaria disposta a ceder Bortoleto por apenas uma temporada, diferentemente das pretensões da Sauber, que gostaria de ter um vínculo maior com o piloto.

Nas últimas semanas, outro nome também entrou em jogo: Franco Colapinto. O piloto argentino, que corre até o final da temporada atual pela Williams, ainda não tem vaga como titular para 2025, recebendo o apoio público do chefe do time inglês, James Vowles.

O bom desempenho do sul-americano também chamou a atenção da cúpula da equipe suíça, podendo ser uma opção, caso a renovação de Bottas não se concretize.

NORRIS COMANDA dia da F1, VERSTAPPEN PUNIDO; McLAREN na BRONCA e WILLIAMS faz campanha por COLAPINTO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!