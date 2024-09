F1: Jornal suíço crava renovação de Bottas com a Sauber

O sonho de o Brasil voltar a ter um piloto em tempo integral no grid da Fórmula 1 parece que está mais longe. Segundo o veterano jornalista Roger Benoit, Valtteri Bottas renovou com a Sauber por mais uma temporada.

O repórter do jornal suíço Blick, afirmou que a fonte para esta informação é a mesma que cravou a união entre Sauber e Audi, quando praticamente toda a F1 dizia que não iria acontecer.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, esta notícia é possível, já que a McLaren, a princípio, gostaria de ceder Gabriel Bortoleto ao time suíço por apenas uma temporada.

Outro piloto que poderia ser uma opção, Franco Colapinto, teve na figura do chefe da Williams, James Vowles, um cabo eleitoral, mas sempre deixou a porta aberta para uma procura da Sauber/Audi.

Com essa possibilidade, a Sauber iria na contramão de todo o grid da F1 para 2025, já que boa parte das equipes apostarão nos jovens, como a Mercedes e Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman na Haas, Jack Doohan na Alpine, além da forte possibilidade de Liam Lawson competir pela RB.

