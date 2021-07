F1: Norris fica sem palavras após elogio de Hamilton na Áustria

Lewis Hamilton e Lando Norris lutaram pelo segundo lugar durante a primeira parte do GP da Áustria de Fórmula 1 no fim de semana passado no Red Bull Ring, após o confronto polêmico do piloto da McLaren com Sergio Pérez, que deixou o piloto da Red Bull na brita.

Depois de Norris ter desafiado Hamilton por 15 voltas, o heptacampeão mundial disse: “grande piloto, Lando”, no rádio de sua equipe depois de passá-lo.

Norris acabou ‘repassando’ Hamilton quando o ritmo do piloto da Mercedes diminuiu, depois que ele danificou o duto do freio traseiro esquerdo ao passar pesadamente por uma zebra, mas terminou em terceiro atrás de Bottas (e do vencedor Max Verstappen).

Quando o Motorsport.com perguntou como foi correr contra a Mercedes e a Red Bull, bem como sua reação à mensagem de rádio de Hamilton, Norris respondeu: “Obrigado. Eu não sei o que dizer. Foi difícil, não foi fácil.”

Norris também explicou como a batalha permitiu que ele testemunhasse a pilotagem de Hamilton pela primeira vez em sua carreira na F1, com sua equipe tendo uma das apresentações mais fortes nas últimas temporadas, depois que Norris derrotou Mercedes e Pérez para se classificar em segundo, atrás de Verstappen.

“Você aprende como ele corre - bem como aprende com Valtteri e como ele aborda as coisas - quando há riscos assumidos e coisas assim”, disse Norris.

"Por mais que eu aprecie as palavras gentis, não é como se ele estivesse guiando perfeitamente. Ainda houve momentos em que ele saiu na curva 1 ou cometeu um erro na 3.”

“Você meio que chega lá e quando tem o carro para ter um bom desempenho e se sair bem, você percebe que tem uma chance contra eles.”

"Normalmente, eles estão muito à minha frente, então foi legal. É uma sensação boa competir não apenas contra Lewis, mas também contra Valtteri e Max e Sergio.”

“Estar naquele pelotão e dizer que estamos lutando por um pódio porque nosso ritmo é tão bom, foi uma sensação muito boa.”

