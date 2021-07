Em busca de aumentar ainda mais sua vantagem para Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos da Fórmula 1, Max Verstappen disse que a Red Bull precisa trabalhar para garantir que o carro não seja dominante apenas na Áustria, e sim em outras pistas também, como Silverstone.

Com os dois passeios no Red Bull Ring, Verstappen abriu 32 pontos de vantagem para Hamilton, enquanto entre os construtores, a equipe austríaca tem 44 a mais que a Mercedes.

Verstappen fez a pole das duas corridas e liderou todas as 142 voltas feitas ao longo dos dois finais de semana, além de conquistar o ponto extra da volta mais rápida no GP da Áustria, garantindo o que é conhecido no esporte como Grand Chelem.

A exibição dominante da Red Bull fez com que Hamilton cobrasse atualizações da Mercedes para o W12, em busca de virar o jogo após um jejum de cinco corridas sem vitórias.

Verstappen disse que enquanto ele naturalmente "curte" sua onda de sucesso com três vitórias consecutivas, a Red Bull precisa seguir trabalhando para garantir que seu carro seja capaz de repetir a exibição da Áustria nas outras pistas do ano.

"Estou focado no resto da temporada. Ainda há muito por vir, vários pontos a serem conquistados. Precisamos garantir que estejamos lá todos os fins de semana e que estejamos aproveitando todo o potencial do carro".

"Especialmente na Áustria tivemos um bom carro, muito dominante. Mas precisamos garantir que isso aconteça também em Silverstone. É nisso que vamos focar agora, garantir que seremos competitivos lá".

Silverstone será o palco do GP da Grã-Bretanha no próximo fim de semana, e a Mercedes reservou essa corrida para trazer o último pacote de atualizações para o W12 no ano, além de receber a primeira corrida classificatória da história da F1.

Tradicionalmente, Silverstone é um palco de força da Mercedes, que venceu sete das últimas nove corridas na pista. Mas Verstappen é o vencedor mais recente, triunfando em cima de Hamilton e Valtteri Bottas no GP dos 70 Anos, apenas uma semana após o heptacampeão vencer a etapa da Grã-Bretanha com um pneu furado.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que é uma pena que a F1 não tenha mais corridas na Áustria e que Silverstone pode ser desafiador para a equipe.

"Agora vamos a um circuito em que a Mercedes tem mostrado sua força há sete anos. É um desafio diferente com a introdução das corridas classificatórias, um formato diferente para o fim de semana".

"Obviamente a Mercedes tem sido muito forte lá nos últimos anos e Lewis ainda será o piloto da casa também. Então aguardamos um grande desafio".

