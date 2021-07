Hamilton revela que briga com Verstappen revigora amor pela F1

Lewis Hamilton disse que a luta contra Max Verstappen e Red Bull este ano tem “revigorado o amor” que ele tem pela Fórmula 1, aproximando-o de sua equipe, a Mercedes.

A Mercedes anunciou no sábado passado que Hamilton assinou um novo contrato de dois anos, garantindo que ele permanecerá com a equipe até pelo menos o final da temporada de 2023.

O futuro de longo prazo de Hamilton na F1 foi sujeito a especulações depois que ele assinou uma extensão de um ano com a Mercedes em fevereiro, apenas para cobrir a temporada de 2021.

Mas o piloto britânico sempre deixou claro que seu futuro além deste ano não dependeria de nenhum sucesso na pista enquanto ele buscava o oitavo título mundial recorde.

Hamilton vem enfrentando seu maior desafio pelo título de F1 em mais de cinco temporadas neste ano contra Verstappen, que lidera a classificação dos pilotos por 32 pontos, após vencer as últimas três corridas.

Falando após o anúncio de seu novo contrato, Hamilton explicou o quanto estava gostando da luta contra o Red Bull e Verstappen, e como sua paixão por continuar correndo não havia diminuído em nada.

“No início desta temporada, quando os carros estavam tão próximos no desempenho, praticamente iguais, então foi realmente um dos momentos mais emocionantes que tive por algum tempo, poder ter essa batalha contra a Red Bull ”, disse Hamilton.

"Honestamente, eu realmente esperava que isso continuasse assim pelo resto do ano, mas como você viu, eles deram um grande salto.”

“Estamos sempre em lugares diferentes em nossas vidas e é importante que paremos para avaliar. É importante que façamos o que é certo para nós em termos de saúde e bem-estar mental.”

“É sempre um bom momento para tentar refletir e ver o que vem a seguir. Eu acabei de acordar, pensando em correr. Então, eu queria continuar a correr.”

“E agora estamos tendo essa batalha acirrada, sim, isso me aproximou da equipe, me aproximou dos engenheiros. Isso está me fazendo cavar mais fundo, e eu amo isso.”

“Acho que tem revigorado o amor que tenho por este esporte e o amor pelo que faço.”

Hamilton tem sido a voz principal da F1 no recente esforço da série para melhorar a diversidade e inclusão, e continua fortemente engajado com seus líderes sobre os planos para o futuro para ajudar mais pessoas de origens sub-representadas a entrar na indústria.

Hamilton disse que continua ansioso para “fazer parte de ajudar o esporte a evoluir e ser o melhor possível”, e também prestou homenagem à Mercedes pelo apoio que estava dando a ele para implementar mudanças duradouras.

“É incrível ver o que a Mercedes está fazendo, o apoio que me deram ao longo deste período com o BLM [Black Lives Matter, Vidas Negras Importam] tornando o carro todo preto pelo segundo ano consecutivo, para realmente lutar por um ambiente mais diversificado e inclusivo”.

“É incrível as conversas que tivemos. É uma parte nova e incrível da jornada que iniciamos.

“Com certeza, vários anos atrás, eu só poderia ter sonhado em estar nesta posição. Estou animado com o que isso pode ser."

