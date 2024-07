A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, marcando a metade da temporada 2024. E em um movimentado primeiro treino livre, marcado por problemas com Yuki Tsunoda e Oscar Piastri, Lando Norris foi o mais rápido, seguido de Lance Stroll.

Completaram o top 10: Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Esteban Ocon.

Com baixa temperatura e a ameaça de chuva, os pilotos foram rapidamente à pista assim que a regressiva de 60 minutos começou. No grid, quatro novatos: Oliver Bearman na Haas, no lugar de Kevin Magnussen, Franco Colapinto, substituindo Logan Sargeant, Isack Hadjar na Red Bull, no carro de Sergio Pérez, e Jack Doohan, no lugar de Pierre Gasly.

A sessão mal começou e logo foi interrompida. Tsunoda vinha para abrir volta com pneus duros, quando acertou a faixa branca, que ainda estava úmida e rodou, ficando parado na caixa de brita sem ter como sair.

O TL foi retomado com 43min ainda no relógio. Neste momento, quase todos os pilotos já haviam feito voltas rápidas, a maioria com os pneus duros. Russell liderava com 01min28s888, com Hamilton em segundo a 0s147. Verstappen vinha em terceiro a 0s161, com Leclerc e Piastri fechando o top 5.

Quando o treino entrava em sua segunda metade, os pneus duros davam lugar os médios e, neste momento, a liderança era de Verstappen com 01min27s764, apenas 0s010 à frente de Russell, com Leclerc em terceiro, a 0s139. Ainda de duros, Sainz e Hamilton completavam o top 5.

Nos minutos finais, problemas para Piastri, que começou a andar lento pela pista, acusando problemas hidráulicos. Mesmo aos trancos e barrancos, o australiano conseguiu retornar aos boxes.

No final, Lando Norris foi o mais rápido com 01min27s420, 0s134 à frente de Lance Stroll, com Oscar Piastri em tercreiro apesar dos problemas. Completaram o top 10: Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista de Silverstone mais tarde nesta sexta-feira, porque, ao meio-dia, acontece a segunda sessão de treinos livres para o GP da Grã-Bretanha, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil, com uma análise completa do primeiro dia de atividades. Não perca!

Resultados

