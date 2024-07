Após Lando Norris se manifestar sobre o polêmico acidente entre ele e Max Verstappen no GP da Áustria, foi a vez do tricampeão falar sobre o assunto nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O holandês da Red Bull voltou a contestar a punição que recebeu em Spielberg.

Além disso, Verstappen frisou que sua maior preocupação depois das controvérsias no Red Bull Ring foi preservar sua amizade com o concorrente britânico da McLaren, conforme destacou em entrevista aos jornalistas.

Questionado sobre a diferença entre o caso com Norris e seus 'encontros' com o também inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, na briga pelo título de 2021, Max fez questão de dizer que não há como fazer paralelos.

Watch: Veja resumo das declarações de Verstappen e Norris pré-Silverstone

"Não vou comparar porque não faz sentido. Para mim a única coisa que importa é, claro, manter meu relacionamento com o Lando, porque somos grandes amigos", começou a falar Verstappen em Silverstone.

"Depois da corrida, eu disse: 'Temos que deixar as coisas esfriarem porque as emoções estão à flor da pele'. E conversamos imediatamente na segunda-feira. E acho que chegamos à conclusão de que realmente gostamos da nossa batalha", seguiu o tricampeão da F1.

"Olhamos o incidente, foi um pequeno detalhe tão bobo mas que teve, claro, uma grande consequência para nós dois e, claro, um pouco mais para o Lando com a forma como o furo [de pneu] se desenrolou. Mas gostamos de correr, fazemos isso há muitos anos, não só na F1, mas também nas corridas online, em que nos divertimos muito juntos. E você sabe, essas coisas têm que... elas têm que continuar, porque é isso que gostamos de fazer. E acho que é ótimo para a F1 também", ponderou o piloto.

"Nunca quero bater com alguém ou espero isso. Acabei de dizer que temos que nos acalmar... deixar as coisas esfriarem um pouco. Quero dizer, ver a filmagem. E foi isso que fiz com Lando. E esse é o único com quem me importo. Porque o que quer que alguém tenha dito, isso não é [importante] para mim. Quer dizer, todos podem ter uma opinião. Mas eu só olho para a relação das coisas e para a minha relação com o Lando, claro, nesse caso", argumentou o competidor da Holanda.

"Mesmo que você receba uma penalidade por esse tipo de coisa, já houve coisas muito piores acontecendo durante a frenagem ou em termos de deixar espaço para outro carro no passado. Então, naturalmente, não concordo com uma penalidade de 10 segundos. Mas, novamente, para mim o que é... a única coisa muito importante após aquele fim de semana foi meu relacionamento com Lando", seguiu Max.

"Concordamos em 99%. E naturalmente, eu sempre disse ao Lando... tipo, quando você faz movimentos por dentro, por fora, você pode confiar em mim, não estou lá para tentar tirar você do caminho. E vice-versa, porque também falamos sobre isso. Mas, naturalmente, sempre há uma reação humana quando alguém mergulha por dentro ou por fora, você tem uma pequena reação. Mas senti que tudo o que fiz, não foi nada exagerado."

"É claro que, assim como você projeta o carro, você tenta ir no limite das regras. Talvez você encontre algumas áreas cinzentas aqui e ali como um carro, sabe, e é assim que você corre, porque caso contrário você nunca será piloto de ponta com sucesso", relatou, antes de responder sobre as críticas recebidas.

"Eu não dou a mínima para isso. Vou para casa, vivo minha vida. E como eu disse, a única coisa que me importa é meu relacionamento com Lando. Com alguns pilotos, você tem um relacionamento mais próximo do que com outros. E sim, me dou muito bem com Lando. E é por isso que para mim também estamos lutando 'naturalmente' por vitórias este ano. E é claro que não quero que isso estrague a amizade também, porque definitivamente não é isso que ela (a amizade) merece", afirmou Verstappen.

Questionado sobre se é possível manter a amizade no contexto de briga por título, Max respondeu: "Eu acho que sim. Acho que também depende um pouco da sua personalidade. E eu sei, claro, que Lando... ele é um cara legal. Uma pessoa muito legal, que adora F1, claro, e adora correr. É muito apaixonado por isso. Naturalmente também da corrida. Ele está lutando por uma segunda vitória potencial, eu por uma 62ª vitória...".

"Acho que naturalmente suas emoções são um pouco diferentes, porque eu sei disso por mim mesmo quando eu estava lutando por essas primeiras vitórias na F1. Mas tudo bem. É por isso que eu também digo para deixarmos tudo esfriar um pouco", seguiu Verstappen, que também falou sobre a possibilidade de uma mudança nas regras. "Acho que já temos regras demais em geral para tudo. Então acho que isso só vai complicar ainda mais", disse ele.

"Nós (Max e Lando) corremos com tudo. Foi com isso que concordamos. Porque é isso que gostamos de fazer. E isso é bom para a F1 também. Lando e eu somos bons amigos e conversamos sobre isso, então para nós está tudo esclarecido. E isso é o mais importante", completou o piloto holandês da Red Bull.

