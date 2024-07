A Fórmula 1 desembarca em Silverstone neste fim de semana para o GP da Grã-Bretanha e, antes da tradicional etapa da Inglaterra, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, 'cornetou' o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, ao revelar que o bicampeão 'esnobou' possível ida às Flechas de Prata.

“Claro, no início do ano, consideramos a opção Alonso, mas, naquele momento, Fernando não estava interessado em pilotar na Mercedes. E foi oferecido a ele contrato de longo prazo na Aston. Fernando teria tido muito mais títulos se tivesse administrado a carreira de forma diferente", afirmou o dirigente.

Wolff ainda foi instado a comentar sobre a inclusão de Alonso na lista de cinco melhores pilotos da história da F1 feita por Max Verstappen, holandês da Red Bull que o cartola austríaco tenta levar para as Flechas de Prata.

"Concordo com essa lista", disse Toto sobre a 'seleção' de Max, que, além de Alonso, inclui o britânico Lewis Hamilton, o alemão Michael Schumacher, o argentino Juan Manuel Fangio e o brasileiro Ayrton Senna. Neste fim de semana, a F1 realiza o GP da Grã-Bretanha e o Motorsport.com cobre tudo.

