F1 - Norris: McLaren pode "jogar no lixo" dados de pré-temporada

A McLaren dominou os três treinos livres do Bahrein neste fim de semana, com Lando Norris sendo o mais rápido no TL1 e Oscar Piastri no TL2 e TL3. Porém, o britânico, assim como outros pilotos em outras garagens da Fórmula 1, ainda parece bastante desapontado com o desempenho de seu carro.

O atual líder do campeonato chegou a dizer que a McLaren pode ignorar completamente os dados dos testes de pré-temporada, que também foram feitos em Sahkir, e "jogá-los fora", por conta da mudança nas condições.

Os testes foram realizados em fevereiro, quando as temperaturas eram mais amenas. Neste fim de semana, as sessões aconteceram com a pista alcançando mais de 40°C em todos os momentos. No TL1, por exemplo, que foi um dos momentos mais quentes (alcançando os 50°C na pista), as equipes optaram por colocarem seus rookies para darem algumas voltas.

No fim de fevereiro, o circuito estava excepcionalmente mais frio, com temperaturas ambientes mal passando os 20°C.

Por que a temperatura é importante

A temperatura afeta quase todos os aspectos do desempenho do carro, mas os pneus são uma das partes mais afetadas do sistema.

Em ambientes mais quentes, a borracha fica mais macia e apresenta maior aderência mais rapidamente. Mas como não há resfriamento adequado, mesmo na McLaren, com o que parece ser um uso milagroso de ar ao redor dos freios e da roda, a borracha oscila para o outro lado e sai de sua janela de operação. Norris descreveu o fato como uma degradação "incrível" em comparação com os testes.

Esse circuito com limitação traseira é mais abrasivo do que o do Japão no último fim de semana. Embora ambas as pistas utilizem os mesmos compostos de pneus, veremos uma corrida muito diferente neste domingo devido a esses fatores.

"As condições da pista e do tempo são muito diferentes e vimos nos stints mais longos de hoje que o nível de degradação térmica dos pneus, não apenas no eixo traseiro, mas em alguns casos também no dianteiro, era muito alto", disse Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli.

"Portanto, é fácil imaginar uma corrida com duas paradas, com todos os três compostos potencialmente desempenhando seu papel. Não é coincidência que, ao contrário do ano passado, sete equipes já tenham usado um conjunto de pneus duros".

Norris discutiu as limitações dessas condições com a mídia:

"O grande desafio é como cuidar dos pneus traseiros da melhor maneira possível. É que, em grande parte, chegamos a este fim de semana com muitas informações dos testes de pré-temporada, mas é basicamente como jogar tudo isso no lixo e começar de novo, porque hoje é muito diferente".

O delta de desempenho é tão substancial que Norris descreve seu desempenho como "segundos a menos do que estávamos fazendo" durante os testes.

"Então... sim. Difícil, mas acho que foi um bom ponto de partida para o fim de semana. Muitas coisas para a equipe e para mim trabalharem".

As equipes precisam redefinir seu entendimento, mesmo após as 3.896 voltas do circuito nos testes de pré-temporada.

Apesar do pessimismo, os dois pilotos da McLaren mostraram um bom desempenho na sexta-feira e sábado. Norris comandou o TL1 com um tempo de 1min33s204, e Piastri liderou o TL2 com 1min30s505. Observe a diferença de quase três segundos. Isso comprova a ampla janela de operação da McLaren e o controle superior da temperatura dos pneus, especialmente em comparação com a Red Bull, que parece estar com dificuldades nessa área. Como sempre, faça as advertências de praxe nos treinos.

"Todo mundo só olha para as planilhas de tempo", continuou Norris sobre esse ponto. "Eles não têm ideia das informações - sobre quem aparece, quem não aparece. Sabe, são cerca de três e meio, quatro décimos por aqui, o que nos coloca imediatamente de volta na mesma posição da Mercedes".

"Então, no momento, eu não diria que estamos mais rápidos".

