Start no último treino livre (super quente) no Bahrein antes da classificação da Fórmula 1! A Fórmula 3 já rodou com uma temperatura de pista muito alta, na casa de 51°C, enquanto a classe superior enfrentou um asfalto um pouco mais frio, na casa de 43°C.

Oscar Piastri liderou a sessão, tendo o menor tempo para a dupla da McLaren, mas seguido de perto por Lando Norris e Charles Leclerc, que fecharam o top 3.

Nos primeiros minutos de pista aberta, a dupla da Haas foi a única a dar suas primeiras voltas, Oliver Bearman e Esteban Ocon 'calçando' pneus duros. Na sequência, foi Lewis Hamilton, na Ferrari, com pneus macios, fazendo seus próprios testes.

Com a temperatura muito alta, com pouco mais de 11 minutos de sessão, apenas as duplas da Haas, da Ferrari e Jack Doohan estavam na pista. Os outros pilotos seguiam na garagem, aguardando a melhora do tempo, para diminuir o desgaste dos pneus.

Gabriel Bortoleto deixou os boxes quando faltavam pouco mais de 40 minutos para o fim da sessão, mas logo na primeira volta, acabou 'perdendo' a traseira do carro e escapou da pista, lotando seus pneus com areia.

Já em suas primeiras voltas, Lando Norris fez o melhor tempo, com pneus macios. Até aquele momento, seguido por Fernando Alonso e Pierre Gasly, este último calçando os compostos médios.

A dupla da McLaren foi a primeira a andar na casa de 1min33s, com Oscar Piastri, em sua primeira volta também, fez 1min33s324, enquanto Norris estava na casa de 1min33s796.

Faltando pouco menos de 30 minutos para o fim da sessão, Nico Hulkenberg foi o responsável por uma bandeira amarela. O piloto parou fora do traçado, informando que seu carro 'apagou'.

Com a temperatura caindo um pouco, Bortoleto trocou o pneu e voltou para a pista para fazer o sétimo tempo. Nesse momento, Max Verstappen já estava separando a dupla da McLaren, ficando em segundo lugar.

O tetracampeão liderou a sessão por poucos minutos, logo sendo batido por Pierre Gasly, que rapidamente foi superado por Piastri, que abaixou bem o tempo para 1min31s646.

As duas Mercedes também surpreenderam ao surgirem logo atrás de Piastri, com George Russell liderando a 'dobradinha'. Isack Hadjar também aparecia na quinta colocação.

Ao fim da sessão, Oscar Piastri seguiu na liderança, com Norris na 'cola', seguido por Charles Leclerc, que fechou o top 3.

