VÍDEO F1: Retrovisor de Leclerc sai voando no Bahrein

Depois do volante de Fernando Alonso simplesmente soltar durante o Treino Livre 2 na sexta-feira (12), agora foi a vez do retrovisor de Charles Leclerc ganhar os holofotes no TL3 da Fórmula 1.

Os pilotos tiveram muita calma e paciência antes de darem suas primeiras voltas, isso porque o asfalto estava muito quente. Lewis Hamilton foi o primeiro da Ferrari a começar a dar voltas, com Leclerc se apresentando mais para o fim da sessão.

O monegasco apareceu para fechar o top 3, logo atrás das duas McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris, respectivamente. Mas, antes de chegar até esse ponto, o carro vermelho #16 acabou perdendo o retrovisor esquerdo de maneira completamente inesperada, forçando Leclerc a voltar para a garagem e fazer a reposição.

PIASTRI BATE NORRIS e LIDERA TL2 barenita! MAX 7º e BORTOLETO 13º com Hulk 20º | DRUGO e RAFA CÂMARA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!