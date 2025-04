A classificação para o GP do Bahrein de Fórmula 1 foi interrompida no Q2 por batida do francês Esteban Ocon, piloto da Haas, no curva 3 do circuito internacional de Sakhir, onde é disputada a quarta etapa da temporada 2025. Veja:

O acidente do veterano foi logo no início do Q2, pouco depois da conclusão do Q1, no qual Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi eliminado: o brasileiro larga em 18º, à frente do canadense Lance Stroll, da Aston Martin, e do britânico Oliver Bearman, que larga em último com a Haas.

Os outros eliminados foram o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, e o neozelandês Liam Lawson, da Racing Bulls -- Ocon é 14º. O GP do Bahrein tem largada programada para meio-dia (Brasília) deste domingo, com cobertura completa do Motorsport.com e da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

