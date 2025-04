Há dois anos não tínhamos dois brasileiros na pista da Fórmula 1 e isso voltou a acontecer, dessa vez, com um deles sendo titular na Sauber. Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich fizeram o TL1 do GP do Bahrein e o piloto de 24 anos seguiu agitando os fãs de velocidade, isso porque, no fim de semana anterior, foi visto conversando com o alto escalão da Cadillac.

Em 2026, a marca norte-americana se tornará a 11ª equipe no grid da F1 e precisa decidir logo quem serão os dois pilotos que formarão sua dupla para o primeiro ano de desafio. É nesse cenário que o nome de Drugovich desponta, ao lado de Sergio Pérez e, até mesmo, Valtteri Bottas.

Após fazer a sessão pela Aston Martin, guiando o carro de Fernando Alonso, o brasileiro conversou com exclusividade com o ge e foi questionado sobre essa possível negociação.

Drugovich foi sincero e confirmou que essa 'sondagem' de fato aconteceu, mas deixou um alerta para os fãs que já estão se animando com a possibilidade.

"Sim, tive esta conversa com a Cadillac em Suzuka mesmo. Acho que todo mundo tem tido conversas com eles. Então, sou eu e torcida do Flamengo tendo estas conversas. Acho que é complicado ter uma noção sobre se temos alguma chance ou não. Temos que esperar um pouco, pois estão se organizando para ter uma equipe ano que vem".

O nome do brasileiro pode ser uma boa escolha para a futura equipe, isso porque ele já guiou um Cadillac na WEC. A segunda vaga, por outro lado, parece ter o nome de Colton Herta quase como confirmado, com o time dando a entender que ele é, de fato, o favorito.

Ao comentar a ligação com o time de corridas de endurance, Drugovich se mostrou agradecido pela oportunidade e pelo bom relacionamento que já têm. Importante ressaltar que o brasileiro está confirmado como um dos pilotos da Cadillac para as 24 Horas de Le Mans.

"Estou muito feliz em ser piloto deles no endurance. Essa equipe e o time de F1 não tem muita conexão, mas tenho um bom relacionamento com a Cadillac Racing e estou feliz por seguir com eles nas provas de longa duração neste ano".

PIASTRI BATE NORRIS e LIDERA TL2 barenita! MAX 7º e BORTOLETO 13º com Hulk 20º

