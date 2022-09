Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 introduziu um novo conjunto de regras para 2022 com o objetivo de melhorar as corridas e dar mais chances às equipes de terem sucesso, o que não aconteceu em um primeiro momento, levando a críticas sobre esse regulamento. Mas Stefano Domenicali, CEO da F1, não tem dúvidas de que, eventualmente, essa nova era levará a um grid mais próximo.

O novo regulamento, em conjunto com o teto orçamentário e o limite de testes aerodinâmicos têm como objetivo reduzir a diferença entre as equipes da ponta e do fundo do grid. Mas, como já era temido por muitos, o primeiro ano das novas regras trouxe exatamente o contrário.

Ferrari e Red Bull surgiram bem acima das demais e, recentemente, a disputa tem sido muito favorável para o time austríaco e Max Verstappen.

Mas o domínio da Red Bull não deixa Domenicali alarmado, acreditando que as equipes precisam apenas entender o novo regulamento e, junto com os retornos cada vez menores das atualizações do pelotão da frente, a categoria tornará-se mais competitiva.

"Está claro que um campeonato com essas diferenças entre primeiro e segundo não entregarão a final que vimos no ano passado", disse Domenicali em coletiva com veículos italianos. "Mas, apesar disso, já esgotamos os ingressos dos GPs restantes no ano. Acho que, do ponto de vista técnico, é importante saber o quão rápido essas diferenças cairão, e é nisso que baseamos o regulamento".

"Também precisamos ver quanto da performance dos carros foi influenciada pelas regras, e o quanto depende de problemas de confiabilidade ou gerenciamento. É preciso analisar bem para compreender o que causou essa diferença. Se olharmos para o ranking como um todo, vemos que atrás dos líderes há disputas mais apertadas que no passado. Quero ver isso de forma positiva".

"Eu acredito que, nos próximos anos, o regulamento causará uma redução ainda maior na diferença que existe atualmente entre o líder e o resto".

Stefano Domenicali, CEO Formula 1 Photo by: Erik Junius

Com o teto orçamentário sendo central na expectativa da F1 em compactar o grid, Domenicali está ciente da importância de um policiamento efetivo da FIA porque, se as equipes arrumarem uma forma de burlar as normas, isso arrisca o surgimento de uma vantagem injusta.

"É um aspecto crucial. Precisamos garantir que quem supervisiona o cumprimento das regras financeiras faça isso de forma tranquila. Sei que a FIA está dando o seu melhor, e é um passo importante, porque precisamos ter certeza de que todas as equipes estão gastando o mesmo no desenvolvimento dos carros. Tudo precisa ser checado e verificado".

