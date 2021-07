Lando Norris terminou o GP da Áustria de Fórmula 1 deste domingo (04) na terceira colocação e assegurou o pódio, após se classificar em segundo no treino de sábado. O piloto da McLaren superou a Mercedes de Lewis Hamilton e, por pouco, não ficou à frente de Valtteri Bottas.

Apesar do bom resultado, o britânico sofreu uma punição de cinco segundos logo no começo da corrida por disputa com Sergio Pérez, na qual os comissários entenderam que ele jogou o mexicano da Red Bull para fora da pista.

"Foi muito divertido, uma boa e emocionante prova, mas estou desapontado porque devíamos ter ficado em segundo lugar", reiterou Norris. "Achei que aquele incidente foi de corrida, ele tentou ultrapassar por fora, o que é um pouco estúpido, e ele próprio saiu da pista. Eu nem sequer o empurrei. Estou meio frustrado e meio feliz com o P3, tivemos um ritmo muito bom"

Lando também comentou sobre a disputa com Bottas pela vice-liderança: "Consegui acompanhá-lo muito, mesmo no ar sujo, mas não o suficiente para entrar no DRS . É bom saber que podemos estar lá e competir com eles, é provavelmente a primeira corrida em muitos anos em que realmente brigamos contra Mercedes e Red Bull. Espero que possamos continuar na próxima."

F1 AO VIVO: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

