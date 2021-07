Se Max Verstappen teve o dia dos sonhos no Red Bull Ring, Lewis Hamilton teve um domingo muito diferente. O heptacampeão terminou em quarto no GP da Áustria de Fórmula 1, após problemas na traseira do carro lhe custarem a segunda posição, o que lhe causou muita frustração.

Hamilton teve danos na parte de trás do carro e começou a perder rendimento, sendo facilmente ultrapassado por Valtteri Bottas e Lando Norris na segunda parte da corrida. Com isso, ele sai 32 pontos atrás de Verstappen no Mundial de Pilotos.

Após a corrida, Hamilton lamentou os problemas, que lhe custaram "vários pontos".

"Já havia dito antes da corrida que seria muito difícil de bater Max. Mas é obviamente frustrante perder tanto downforce na traseira do carro e não conseguir manter o segundo lugar. Então perdi vários pontos hoje".

Hamilton disse ainda que não entende a origem dos danos que levaram a problemas na traseira do carro.

"Eu não estava atacando a zebra mais do que qualquer outro, então não tenho ideia do que aconteceu. Mas foi um grande dano".

Para o heptacampeão, sem os danos, ele teria terminado em uma posição melhor na corrida.

"Teria sido segundo colocado. Eu estava em segundo quando acabou quebrando de repente. Teria sido um segundo lugar fácil. Mas obviamente não tinha como alcançar os carros da frente".

O britânico defendeu que a Mercedes está "milhas atrás" da Red Bull, e destacou o trabalho necessário nas duas semanas antes do GP da Grã-Bretanha em Silverstone.

"Estamos milhas atrás deles. Então temos muito trabalho pela frente. Precisamos de todos dando o seu melhor, o que sei que estão fazendo. E eles trouxeram várias atualizações nas últimas corridas, e nós não tivemos nenhuma".

"Então precisamos trazer, encontrar o máximo de performance possível, se não, esse será o resultado mais frequente".

