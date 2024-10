Lando Norris, da McLaren, está mais perto do que nunca de seu primeiro título de campeão da Fórmula 1 - mas, apesar disso, ou talvez por causa disso, ele só quer pensar em um dia de cada vez, uma corrida de cada vez. Norris falou sobre seu próprio desempenho em uma entrevista ao jornal esportivo americano The Athletic.

"Definitivamente, estou dirigindo melhor agora do que nunca. Você está sempre aprendendo. Mas, a certa altura, você chega a um ponto em que está trabalhando mais em seus pontos fortes mentais, em sua atitude, do que em como você pode realmente dar voltas dois centésimos mais rápidas".

Para Norris, isso significa pensar a curto prazo, corrida por corrida. O fim de semana em Austin não estará em sua mente no fim de semana no México, e assim por diante.

"Para mim, não se trata de olhar para o quadro geral. É por isso que, se eu estiver concentrado em uma corrida de cada vez ou no que tenho que fazer amanhã, depois no sábado e no domingo, não me preocupo em ter um bom fim de semana ou estarei perdido na próxima semana. Acho que é simplesmente estúpido pensar assim".

Lando Norris está atualmente 52 pontos atrás do líder Max Verstappen na classificação dos pilotos. Portanto, matematicamente, ele poderia recuperar a diferença em duas corridas - se Verstappen não terminar a corrida duas vezes e Norris vencer duas vezes e tiver a volta mais rápida.

Mas ainda faltam seis finais de semana de corrida, três deles com sprints. Portanto, Norris não está totalmente no controle de seu próprio destino, mas o britânico ainda tem uma chance de conquistar seu primeiro título e está mais perto do que nunca desse sonho.

"Quando entro na pista, não sinto que, oh meu Deus, tenho que me sair bem agora porque o campeonato está em jogo. Para ser sincero, não penso assim de jeito nenhum. Às vezes, dou um pouco mais de ênfase em tomar as decisões certas, sabendo que algumas dessas decisões provavelmente terão um impacto maior", conclui.

