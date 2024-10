Dividindo a pista da Fórmula 1 desde 2019, quando Lando Norris chegou à categoria, Max Verstappen e o britânico já protagonizaram diversas disputas, porém, os dois ficaram em evidência nesta temporada por estarem lutando pelo campeonato.

O piloto da McLaren foi particularmente bem-sucedido na segunda metade do ano, mas confessou que o holandês é um dos competidores mais difíceis de alcançar.

No momento, Norris está 52 pontos atrás do líder Verstappen e continua tentando diminuir a diferença nas seis corridas restantes. O britânico usou as seguintes palavras para descrever as disputas:

"Max é provavelmente o competidor mais difícil que você pode enfrentar na pista".

"Eu diria que ele é um dos melhores pilotos em termos de julgamento e de tomar as decisões certas".

Norris ainda admitiu que as disputas em pista sempre são uma ótima fonte de aprendizado e considera o momento que vive como um dos "desafios que a F1 já viu".

"Correr com ele é sempre um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande experiência de aprendizado".

"Ainda tenho muitas coisas para corrigir e não vai ser fácil".

