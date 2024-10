Carlos Sainz, que completa 30 anos em setembro, não pode deixar de esperar pelo fim de sua aventura na Ferrari. O espanhol ainda tem seis corridas para tentar conquistar uma última vitória com a Scuderia antes de se transferir para a Williams na temporada 2025 da Fórmula 1.

"Se eu tivesse que escolher entre vencer uma vez na minha última corrida pela Ferrari ou vencer minha primeira corrida pela Williams, eu escolheria a Ferrari porque estou pensando a curto prazo".

"Mas nada me entusiasmaria mais do que uma vitória com a Williams, porque isso mostraria que tomei a decisão certa. Vencer com a Williams seria provavelmente o ponto mais alto da minha carreira", disse o piloto ao jornal esportivo espanhol Marca.

Para Sainz, é claro, essa fase final do campeonato também será emocionalmente carregada: "Em minha mente, estou sempre mais motivado pela aventura com a Williams, mas gostaria de vencer mais uma corrida antes de me despedir da Ferrari".

E o espanhol parece ter uma ideia muito clara das corridas onde o SF-24 terá a melhor chance: "México e Las Vegas".

