Andrea Stella trabalhou com muitos grandes pilotos durante seus anos na Fórmula 1, incluindo Michael Schumacher e Fernando Alonso. O chefe da equipe da McLaren revelou o que une todos os grandes pilotos da Fórmula 1.

No podcast Box, Box, Box, da Pirelli, Stella, foi questionado pelo apresentador Tom Clarkson sobre o que liga todos os grandes pilotos, incluindo a atual dupla de pilotos.

"Há pelo menos dois elementos. O primeiro é o talento. Eles conseguem fazer o que fazem. Nós não podemos, mas eles podem. Essa capacidade de desenvolver a habilidade de dirigir tão rápido e com tanta precisão..."

Stella passou quase 15 anos na Ferrari. Em 2000, ele começou sua carreira na Scuderia como engenheiro de desempenho na equipe de testes e foi engenheiro de desempenho de Michael Schumacher de 2002 a 2006.

Em 2015, ele foi para a McLaren como chefe de operações de corrida e estava no caminho certo para se tornar o chefe de equipe em 2023.

Stella continuou: "A outra coisa que todos eles têm é um nível muito alto de inteligência. Eu diria que a maneira como seus cérebros funcionam é particularmente excepcional".

"Eles são indivíduos muito talentosos e, em termos de capacidade mental, podem ser talentosos em outros setores. Portanto, o que eles têm [em comum] é talento e habilidade mental".

