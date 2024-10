Lando Norris e Max Verstappen estão travando uma intensa batalha pelo título da Fórmula 1, isso porque o britânico precisa de 52 pontos para chegar ao tricampeão, que enfrenta problemas com sua Red Bull.

No entanto, para Helmut Marko, o holandês deve conseguir superar as dificuldades com seu carro e manter a liderança do campeonato até o fim da temporada, se consagrando como o campeão mais uma vez.

Mesmo com o carro menos competitivo, Verstappen já mostrou que consegue superar as dificuldades, dada a diferença para o companheiro Sergio Pérez. Além disso, o time deve trazer atualizações importantes para o GP dos Estados Unidos, que podem ajudar o tricampeão a voltar a disputar pelas posições mais altas no grid.

Importante lembrar que Max está sem uma vitória desde o GP da Espanha, em junho. Desde então, vem classificações abaixo do esperado.

Por sua vez, a McLaren tem sido mais cautelosa sobre a introdução de novas atualizações em seu carro, reconhecendo os erros que os outros times enfrentaram no início da temporada. Cada equipe está tentando fornecer o máximo de downforce possível com cada nova atualização, mas isso pode prejudicar a estabilidade do carro, dificultando a maximização do desempenho.

Helmut Marko falou sobre a luta pelo campeonato no canal Motorsport Magazin e disse que está confiante de que Verstappen vencerá essa luta.

Independentemente de as atualizações da Red Bull terem ou não um papel importante, Helmut Marko acredita que Verstappen é, atualmente, superior a Norris.

Afirmando que acha que o piloto holandês é o mais rápido, Marko disse que Norris tem alguns "pontos fracos" que podem ser utilizados por Verstappen para garantir o quarto campeonato consecutivo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, e Lando Norris, McLaren MCL38, lutam pela liderança Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Quando perguntado sobre quem ele achava que seria o campeão mundial nesta temporada, Marko simplesmente disse: "Verstappen".

"Ele é o melhor, é o mais rápido e, acima de tudo, tem força mental para teoricamente lutar pelo campeonato por mais tempo do que Charles Leclerc e Lando Norris".

"Sabemos que Norris tem algumas fraquezas mentais".

"Eu li sobre alguns dos rituais que ele precisa fazer para ter um bom desempenho no dia da corrida".

Marko nunca foi de medir palavras quando se trata de analisar pilotos. O ex-piloto da Red Bull, Daniil Kvyat, revelou que o conselheiro lhe disse que ele estava a uma corrida do fim de sua carreira de piloto.

Atualmente, Norris tem um carro mais rápido do que Verstappen desde o GP de Miami, mas não tem conseguido capitalizar essa vantagem. Oscar Piastri e Charles Leclerc são os dois últimos pilotos a tirar pontos de Norris e isso pode lhe custar caro no final da temporada em Abu Dhabi.

As habilidades de Verstappen também devem ser levadas em conta e é raro que o piloto de 27 anos não consiga extrair o potencial máximo de seu carro.

