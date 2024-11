Brigando pelo título da temporada 2024 da Fórmula 1 com Max Verstappen, Lando Norris largará da segunda colocação na corrida sprint que acontece neste sábado, em São Paulo, enquanto o rival holandês inicia da quarta colocação, posição que na qual o piloto da McLaren 'não dá a mínima'.

Norris liderou toda a sessão classificatória para a prova curta, mas inicia a sprint em segundo lugar, logo atrás do companheiro de equipe, Oscar Piastri. O P2 o coloca em condições de brigar pela vitória e diminuir a vantagem de 47 pontos para o tricampeão mundial na tabela.

Com dificuldades de andar na frente do pelotão desde o único treino livre em Interlagos, Verstappen inicia a corrida sprint em quarto lugar, além de enfrentar uma punição de cinco posições no grid de largada no GP principal em São Paulo.

Ao ser questionado sobre a posição inicial do rival na briga pelo título, Norris foi direto ao demonstrar que não poderia 'se importar menos' com Verstappen: "Eu não me importo [em qual posição Verstappen vai largar], eu odeio muito essa pergunta... Não ligo para qual colocação ele se classificou, eu apenas foco no meu trabalho. É isso. É sempre a mesma pergunta todas às vezes, se ele é o primeiro, se ele é o último, eu farei o melhor que puder", disparou.

Falando sobre sessão, o britânico mostrou satisfação com o ritmo encontrado, mesmo tendo cometido alguns erros durante a volta final no SQ3.

"Acredito que foi um grande avanço comparado com a sessão de mais cedo. Estávamos sofrendo bastante, então um pouco surpreso com o fato de estarmos tão rápidos, mas foi agradável, é claro. Foi uma boa volta, cometi muitos erros na tentativa final e fui para os boxes, mas sim, um bom trabalho da equipe", concluiu.

PIASTRI ROUBA CENA e é POLE da SPRINT em Interlagos; BAND CONFIRMA transmissões de 2025

