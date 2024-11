A classificação para a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1 contou com a 'pole' de Oscar Piastri, em uma sessão sem grandes surpresas, mas com eliminações precoces.

Sergio Pérez e Lewis Hamilton deixaram o quali ainda no SQ2, não ficando entre os dez primeiros que disputaram a briga pela primeira colocação. O mexicano inicia a corrida no sábado em 13º, enquanto o heptacampeão mundialo será o 11º.

A classificação

SQ1

As primeiras voltas começaram a ser marcadas e, surpreendentemente, Esteban Ocon e Sergio Pérez chegaram a liderar. Pouco depois, a dupla da Mercedes assumiu a ponta. Com metade do tempo já preenchido, Oscar Piastri era o líder, seguido por Nico Hulkenberg.

Franco Colapinto teve seu tempo deletado e, por isso, precisou ir para a reta final com apenas uma chance de conseguir uma vaga no SQ2. Ao fim, Lando Norris, Piastri e Alex Albon foram os três primeiros. Na parte de baixo foram eliminados: Fernando Alonso, Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Zhou Guanyu.

SQ2

Seguindo a tônica da primeira parte da classificação, Norris iniciou a sessão sendo o mais rápido, só que dessa vez, com Carlos Sainz em segundo lugar. Ao fim da primeira metade, o britânico da McLaren tinha 0s426 sobre Max Verstappen.

Quando a sessão foi finalizada, Pérez e Lewis Hamilton foram eliminados, sendo a ordem: Hamilton, Hulkenberg, Pérez, Colapinto e Valtteri Bottas. A diferença do britânico para Albon, o último a avançar para a disputa da pole, foi de apenas 0s097.

SQ3

A tônica da disputa da pole seguiu com a dobradinha da McLaren. Contudo, no fim, Piastri conseguiu se sobressair em relação ao companheiro de equipe e ficou com o tempo mais rápido. Charles Leclerc ainda colocou a Ferrari na segunda fila em terceiro lugar.

