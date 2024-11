O tricampeão da Fórmula 1 Max Verstappen não saiu nada feliz da classificação para a corrida sprint do GP de São Paulo nesta sexta-feira. Garantindo a quarta posição no grid da prova deste sábado, o holandês disse que sabia desde o começo que não lutaria pela pole, colocando o novo asfalto de Interlagos como um dos responsáveis.

Lando Norris, seu rival na briga pelo título, larga da segunda posição, tendo Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, na pole, o que pode permitir um jogo de equipe para que o britânico maximize os pontos.

Após o fim da sessão, o holandês tentou explicar o que havia acontecido, afirmando que o recapeamento de Interlagos tornou a pista pior, com mais ondulações do que antes.

"Sim. Assim que comecei a classificação, sabia que não estava na luta [pela pole]. O carro estava difícil de guiar nas ondulações. Eles fizeram o recapeamento e ficou pior para pilotar. Está muito ondulado em todos os lugares, então isso não é bom para nossos carros. O carro está pulando demais e isso me custou muito tempo de volta".

O holandês ainda foi questionado sobre a punição de cinco posições que cumprirá no domingo por consequência da troca do motor de combustão interna neste fim de semana:

"Normalmente, quando você já está bem distante em uma volta rápida, não acho que seremos rápidos na corrida. Então teremos que ver o que acontecerá amanhã na sprint. Sei também que talvez teremos mudança no tempo por vir, mas talvez não na sprint. Mas, com a punição, temos algumas coisas para fazer".

PIASTRI ROUBA CENA e é POLE da SPRINT em Interlagos; BAND CONFIRMA transmissões de 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!