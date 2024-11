Parecia pronto para uma pole de Lando Norris para a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1 nesta sexta-feira em Interlagos. Mas, no último minuto, Oscar Piastri veio com tudo para garantir a posição de honra da prova deste sábado. E o australiano deixou claro que vai brigar pela vitória, criando dúvidas sobre o uso de jogo de equipe pela McLaren.

Os dois companheiros de McLaren largarão da primeira fila, com Max Verstappen saindo da quarta posição, dividindo a segunda fila com Charles Leclerc.

Em entrevista após o quali sprint, Piastri afirmou que foi uma sessão "complicada", citando o recapeamento de Interlagos como um fator.

"Foi uma sessão complicada. Me senti confortável no começo, e depois a aderência começou a crescer ao longo da sessão. Com a pista neste ano, fica difícil de ver onde você tem que ir, que dirá fazer uma volta rápida. Então é desafiador, mas fico feliz em ter feito a pole da sprint".

"A minha primeira volta não foi boa, e eu sabia que havia onde melhorar. A segunda foi boa, os pneus aguentaram. Então fico muito, muito feliz, e animado por largar da primeira posição".

Na última pergunta, Piastri deixou claro que vai com tudo em busca da vitória na sprint deste sábado, deixando no ar se a McLaren poderá ou não usar ordens internas para favorecer Norris, já que o britânico está na briga pelo título.

"Vou tentar vencer. Obviamente, isso vem em primeiro lugar. Veremos. Será uma sprint bem diferente do ano passado, acho, com o recapeamento. Então veremos o que será da temperatura, do tempo em geral, mas vou largar da melhor posição possível. Vamos tentar garantir que fique assim".

