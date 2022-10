Carregar reprodutor de áudio

Após ver seu companheiro espanhol Carlos Sainz liderar a sessão prática inaugural do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do segundo treino livre no Circuito das Américas, em Austin, Texas.

A segunda posição ficou com o finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. O top 3 foi completado pelo australiano Daniel Ricciardo, da McLaren. Quem ficou em quarto foi justamente Sainz, que ficou à frente de Mick Schumacher, alemão que fechou as cinco primeiras posições com a Haas.

O sexto posto foi ocupado por Lando Norris, britânico da McLaren. O bicampeão Max Verstappen, holandês da Red Bull, foi o sétimo, à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Francês da AlphaTauri, Pierre Gasly foi o nono, enquanto o mexicano Sergio Pérez fechou o top 10 com a RBR.

O TL2 (veja tabela mais abaixo) não contou com grandes emoções, mas teve 30 minutos a mais de duração, totalizando 1h30 de sessão, por causa da realização de testes com compostos da Pirelli, fornecedora de pneus oficial da F1.

Diferentemente do que aconteceu no primeiro treino livre, a segunda sessão prática contou com todos os pilotos titulares da categoria -- no TL1, por exemplo, Leclerc tinha cedido seu carro ao russo-israelense Robert Shwartzman, reserva da escuderia italiana de Maranello.

Na McLaren, Álex Palou, astro espanhol da IndyCar, substituiu Ricciardo, enquanto Bottas cedeu sua Alfa Romeo ao francês Théo Pourchaire. Na Williams, o norte-americano Logan Sargeant assumiu o cockpit do canadense Nicholas Latifi.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: