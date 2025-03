O uso de asas flexíveis apelidado de 'mini DRS' foi tema de discussões acaloradas em 2024, quando a McLaren utilizou o dispositivo que recebeu protestos de outras equipes, mas, nos testes de pré-temporada de 2025 da Fórmula 1, novas acusações foram reveladas.

Segundo o portal The Race, filmagens da câmera de bordo dos carros revelaram que algumas equipes podem estar utilizando tal técnica. "Olhando os vídeos que vimos, algumas das asas traseiras parecem ser bem flexíveis. É algo que estamos observando de perto", afirma um chefe de equipe escutado pelo portal.

Pierre Waché, chefe técnico da Red Bull, disse que outras equipes ainda estão utilizando o dispositivo. "Ainda está acontecendo", contou ao The Race. "Acho que a Ferrari e a McLaren ainda estão fazendo as coisas do mini-DRS".

O The Race ainda revela que fontes internas sugerem duas estruturas: uma envolvendo a solução anterior, com a abertura do 'slot' da asa traseira nas retas de alta velocidade, flexionando a asa; e outra, envolvendo a asa traseira por completo.

Apesar disso, pelos testes não serem alvos de exames mais rigorosos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), tais 'truques' tem a tendência de não serem denunciados por outras equipes antes do GP da Austrália, que abre a temporada. Apesar disso, Waché afirma que o tema ainda será discutido no início da temporada: "Será. É bem visível".

