Embora o foco no Bahrein seja a temporada de 2025, as equipes já estão trabalhando nos regulamentos de 2026 nos bastidores da Fórmula 1. As equipes têm permissão para trabalhar nos novos carros desde 1º de janeiro e algumas delas já fizeram testes para a Pirelli, usando carros-mula [modelos modificados para testes].

George Russell é um dos pilotos que experimentou os pneus de 2026, que serão mais estreitos do que os atuais. Inicialmente, a FIA optou por pneus de 16 polegadas, mas o único fornecedor, a Pirelli, preferiu ficar com os de 18 polegadas e introduzir pneus menores como um compromisso para reduzir o peso e o arrasto.

"Iniciamos nosso trabalho para 2026 com alguns conceitos. Acho que os problemas sobre os quais estávamos falando há um ano não serão tão radicais no final", disse Russell. "Vários pilotos usaram os pneus de 2026, que serão mais estreitos para tentar reduzir o arrasto".

"Isso foi um pouco desafiador em comparação com os pneus mais largos que temos hoje", continuou. "Foi um pouco pior com os novos pneus. Isso é natural, porque eles são muito mais estreitos".

Esses comentários chegaram à Pirelli, com o chefe de esportes motorizados da marca, Mario Isola, respondendo em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Já falei com George e quero falar com ele novamente. A questão é que estamos comparando um pneu que está maduro, o pneu 2025, com um pneu que ainda está em desenvolvimento".

"Ainda não finalizamos a construção, ainda não finalizamos os compostos e, em 2026, teremos um carro diferente dos atuais carros-mula. Há muitos elementos que não são totalmente conhecidos".

"O pneu será menor e, sendo menor, significa que será mais propenso a superaquecimento, com certeza, e que terá características diferentes. Mas é exatamente por isso que estamos trabalhando nos novos compostos e na nova construção para ter o melhor produto possível para os pilotos".

As equipes de F1 tomaram a decisão sozinhas

A Pirelli revela que recentemente deu a todas as equipes de F1 a escolha: continuar com os pneus mais estreitos para 2026 ou manter o tamanho deste ano.

"Uma ideia, uma possibilidade, era permanecer com o tamanho atual. Conversamos com todas as equipes sobre isso e dissemos 'vocês têm que decidir, mas precisamos de uma decisão final'. Ou continuamos com as medidas de 2025 ou continuamos a desenvolver os pneus de 2026. As equipes decidiram continuar desenvolvendo os pneus 2026".

De acordo com Isola, essa decisão foi tomada há apenas dez dias. Isso significa que os pneus criticados por Russell são aqueles que as próprias equipes escolheram - embora seja preciso observar que eles ainda estão em desenvolvimento.

"Estamos abertos a sugestões e queremos levar tudo em consideração, mas precisamos da maioria das pessoas a bordo".

"A decisão das equipes foi clara, e foi clara por vários motivos. Em primeiro lugar, elas já começaram a desenvolver os novos carros, mas, acima de tudo, não acharam que o novo pneu era ruim. Eles entendem que este não é o produto final e encontraram alguns pontos positivos".

Isola, portanto, acha que as palavras de Russell não estão totalmente alinhadas com o que as equipes disseram a ele. "A maioria das equipes, de fato. E é por isso que é importante que estejamos alinhados com os pilotos também e que todos trabalhem na mesma direção."

"Queremos dar a eles um pneu com menos superaquecimento e características que estejam de acordo com a carta de metas, mas o tamanho deve permanecer como foi decidido pelas equipes".

"Entendo perfeitamente o ponto de vista dos pilotos e fico feliz em acompanhar seus comentários e críticas, mas precisamos trabalhar em uma única direção", conclui.

