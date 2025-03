Drive to Survive, série da Netflix que retrata os bastidores da Fórmula 1, revelou o trailer da sétima temporada na sexta-feira (28).

A nova leva de episódios, que retratará a campanha de 2024 da F1, será lançada no dia 7 de março, um semana antes da estreia da temporada 2025, no GP da Austrália.

Entre as cenas do trailer, Toto Wolff comentando a ida de Lewis Hamilton para Ferrari, caso Horner sendo abordado, Interlagos dando as caras, Flavio Briatore falando sobre Jack Doohan e mais.

