O novo carro da Red Bull para a temporada de 2021 de Fórmula 1, que foi apresentado nesta terça-feira (23), pode ser decisivo para permanência de Max Verstappen na escuderia.

Os rumores sobre a possível saída de Verstappen da Red Bull vêm depois da divulgação de que o contrato do piloto com a equipe tem uma cláusula que permite a saída do holandês do time caso a escuderia não dê a ele um carro competitivo.

Essa informação foi confirmada recentemente pelo consultor de automobilismo da marca de energéticos, Helmut Marko, e ganhou ainda mais importância com o fato de que Lewis Hamilton só renovou com a Mercedes por um ano.

Com a possível saída de Hamilton da F1 após a temporada 2021 e a cláusula que permite a saída de Verstappen da Red Bull, o nome do holandês é apontado como um dos principais alvos da Mercedes para 2022, o que foi reconhecido até pelo chefe da RBR, Christian Horner.

Tendo isso posto, a ideia da escuderia austríaca é dar a Verstappen um carro que possa brigar pelo título já em 2021. Assim, a equipe pretende mostrar ao holandês que ele terá chances reais de ganhar o campeonato o mais cedo possível, de modo que afaste rumores sobre Mercedes e outros times.

A importância do RB16B para a permanência do piloto de 23 anos na equipe foi destacada por Mark Hughes, um dos principais jornalistas que escrevem para o site oficial da F1.

“Cabe à Red Bull garantir que entreguem um carro que não viole a cláusula de desempenho do contrato de Verstappen”, disse o jornalista.

“Então depende muito do desempenho do RB16B, para a Red Bull, para Verstappen, mas também para a própria F1. Uma temporada em que a Red Bull pudesse realmente enfrentar a Mercedes seria muito revigorante para o esporte”, concluiu.

