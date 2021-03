Nesta quarta-feira (24) conhecemos os indicados ao Prêmio Laureus, um dos principais prêmios do esporte mundial, frequentemente comparado como o "Oscar do Esporte". E o esporte a motor está presente na premiação deste ano com três indicados: Lewis Hamilton, a equipe Mercedes da Fórmula 1 e o campeão da MotoGP, Joan Mir.

O heptacampeão da F1, que é o atual vencedor da categoria "Melhor Atleta Masculino", dividindo a estatueta com o jogador Lionel Messi na cerimônia de 2020, está de volta para defender seu título, enquanto o argentino não chegou a ser indicado devido a uma temporada apagada no Barcelona. Vale lembrar que o britânico também venceu o Laureus de "Revelação do Ano" em 2008, após seu primeiro título na F1.

Hamilton, que chega à marca de sete indicações no prêmio, divide as honras com dois nomes do atletismo, o ugandense Joshua Cheptegei e o sueco Armand Duplantis, o astro do basquete LeBron James, o tenista Rafael Nadal e o polonês Robert Lewandowski, que no ano passado superou o britânico, conquistando o título de esportista europeu de 2020.

Enquanto isso, a equipe de Hamilton, a Mercedes conquistou a sétima indicação consecutiva na categoria de "Melhor Equipe do Ano", tendo vencido uma vez, em 2018. Neste ano, ela terá uma forte disputa com nomes como o Bayern de Munique, campeão da Champions League da UEFA e o Liverpool, representando o futebol, o Kansas City Chiefs, da NFL, os Los Angeles Lakers, atuais campeões da NBA, além da Seleção Argentina de Rúgbi.

World Champion Joan Mir, Team Suzuki MotoGP with his trophy Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Já o campeão de 2020 da MotoGP, Joan Mir, foi indicado na categoria "Revelação do Ano", ao lado de destaques do esporte no ano passado, como o quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, os tenistas Dominic Thiem e Iga Swiatek, o ciclista Tadej Pogacar e o jogador de futebol Ansu Fati.

Esta é a 22ª edição do evento, e os vencedores serão conhecidos em maio, através de uma cerimônia virtual. Devido às limitações por conta da pandemia, a organização do Laureus modificou a premiação deste ano, reduzindo o número de categorias.

Confira a lista completa de indicados:

Melhor Atleta Masculino

Joshua Cheptegei (Atletismo / Uganda)

Armand Duplantis (Atletismo / Suécia)

Lewis Hamilton (Automobilismo / Reino Unido)

LeBron James (Basquete / Estados Unidos)

Robert Lewandowski (Futebol / Polônia)

Rafael Nadal (Tênis / Espanha)

Melhor Atleta Feminina

Anna van der Breggen (Ciclismo / Holanda)

Federica Brignone (Esqui / Itália)

Brigid Kosgei (Atletismo / Quênia)

Naomi Osaka (Tênis / Osaka)

Wendie Renard (Futebol / França)

Breanna Stewart (Basquete / Estados Unidos)

Melhor Equipe do Ano

Seleção Argentina Masculina de Rúgbi

Bayern de Munique (Futebol)

Kansas City Chiefs (Futebol Americano)

Liverpool (Futebol)

Los Angeles Lakers (Basquete)

Mercedes (Automobilismo)

Revelação do Ano

Ansu Fati (Futebol / Espanha)

Patrick Mahomes (Futebol americano / Estados Unidos)

Joan Mir (Motovelocidade / Espanha)

Tadej Pogacar (Ciclismo / Eslovênia)

Iga Swiatek (Tênis / Polônia)

Dominic Thiem (Tênis / Áustria)

Retorno do Ano

Daniel Bard (Beisebol / Estados Unidos)

Kento Momota (Badminton / Japão)

Alex Morgan (Futebol / Estados Unidos)

Max Parrot (Snowboarding / Canadá)

Mikaela Shiffrin (Esqui / Estados Unidos)

Alex Smith (Futebol Americano / Estados Unidos)

Esporte para o Bem

Boxgirls (Boxe / Quênia)

Fundación Colombianitos (Futebol e rúgbi / Colômbia)

KICKFORMORE (Futebol / Alemanha)

