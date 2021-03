Podcast #090 – Corridas aos sábados e tetos: revolução imposta pela Liberty pode tirar DNA da F1?

A edição 90 do Podcast Motorsport.com vem com tudo, analisando e discutindo o que o Grupo Liberty Media, detentores dos direitos comerciais da F1, pode fazer com a maior categoria do automobilismo mundial em um futuro próximo.

Além de um novo carro e um novo motor, questões como corridas sprint aos sábados e tetos orçamentário e salarial agitam os bastidores. Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Nayara Coelho pontuam os prós e contras das ideias.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco comenta o agitado ano das transmissões da F1 no Brasil e mais um ano de ausência brasileira no grid.

