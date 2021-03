Nesta terça-feira (22), tivemos um dos lançamentos mais antecipados da temporada 2021 da Fórmula 1. A Red Bull divulgou as primeiras imagens do RB16B, carro com o qual a equipe austríaca espera poder bater de frente com a Mercedes no Mundial.

A Red Bull divulgou as fotos do modelo em suas redes sociais, antes de um evento online que fará ainda nesta terça, a partir das 16h, horário de Brasília, com a participação de Max Verstappen e Sergio Pérez, pilotos da equipe para este ano.

Após um ano de resultados muito opostos na F1, com Max Verstappen sendo um dos destaques do grid, lutando ativamente contra as Mercedes e terminando em terceiro no Mundial de Pilotos, e Alex Albon tendo muitas dificuldades para manter um ritmo similar ao de seu companheiro de equipe, a Red Bull tomou uma decisão ousada para seus padrões: trocar o tailandês por um forasteiro, uma pessoa que não estava ligada à sua Academia de Pilotos.

Para o lugar de Albon, a Red Bull trouxe Sergio Pérez, uma decisão elogiada por todo o paddock da F1 e pelos fãs da categoria. Pérez foi um dos destaques da temporada passada, conquistando sua primeira vitória na F1 no GP de Sakhir, superando as Mercedes de Valtteri Bottas e George Russell, que sofreram com problemas nos boxes e com os pneus.

A chegada do mexicano marca a primeira contratação de alguém de fora da Academia da Red Bull desde Mark Webber em 2007. Christian Horner, chefe da equipe, classificou essa como uma decisão "madura" por parte da marca.

A equipe tem grandes expectativas para esta dupla. Recentemente, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse esperar que Verstappen e Pérez pudessem representar um desafio para a Mercedes do mesmo modo que Verstappen e Ricciardo há alguns anos.

Com o regulamento parcialmente congelado e a manutenção de cerca de 60% do carro do ano passado, a equipe espera superar uma escrita incômoda que vive nos últimos anos: o início de campeonato mais fraco, tendo que dedicar mais tempo ao longo do ano para desenvolver o carro e igualar a performance dos ponteiros. Para a Red Bull, isso seria fundamental para conseguir bater de frente com a Mercedes, principalmente no Mundial de Construtores.

2021 marca o último ano da quarta passagem da Honda pela F1, e tanto a montadora quanto a equipe querem buscar o melhor resultado possível. Para colocar a Red Bull em condições de lutar pelo título, a Honda optou por adiantar uma nova especificação do motor, que ficaria disponível apenas em 2022.

Este novo motor busca melhorar a potência e a confiabilidade da unidade e, por isso, foram implementadas mudanças no sistema de recuperação de energia, no turbo e o motor de combustão interna.

Enquanto classifica 2021 como um ano muito importante, a Red Bull já está de olho em 2022, quando mudará a sua própria situação dentro da F1. Com a saída da Honda no final deste ano, a equipe passa a assumir o programa de desenvolvimento de motores da montadora japonesa, tornando-se, efetivamente, a sua própria fornecedora. Isso só foi possível por conta do congelamento das unidades de potência, aprovado pela Comissão da F1 há cerca de duas semanas.

Veja as primeiras imagens do Red Bull RB16B:

Red bull Racing RB16B 1 / 12 Foto de: Red Bull Racing RB16B 2 / 12 Red Bull Racing RB16B cockpit detail 3 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B detail 4 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B detail 5 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B detail 6 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B nose detail 7 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B nose detail 8 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B front wing detail 9 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B front wing detail 10 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B detail 11 / 12 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B rear detail 12 / 12 Foto de: Red Bull Racing

