F1: Novo sistema de iluminação pode levar a mais GPs noturnos

Um sistema de iluminação totalmente novo revelado pela primeira vez nesta terça-feira pode abrir as portas para mais corridas noturnas a serem adicionadas ao calendário da Fórmula 1 em breve.

A fabricante suíça Geobrugg, que fornece equipamentos para dez dos atuais circuitos de F1, formou uma parceria com a empresa de iluminação DZ Engineering SRL para criar um sistema com boa relação custo-benefício que funcionará na maioria das pistas.

A ideia é que as luzes da DZ Engineering, que já ilumina o GP de Singapura com seu sistema, possam ser instaladas em cercas, a fim de fornecer uma solução econômica para a realização de corridas após o anoitecer.

Isso evitará a necessidade de uma infraestrutura cara e tecnicamente complicada de sistemas de iluminação personalizados. As luzes ficam em postes longos que são fixados na base e no elemento superior das seções de concreto das cercas.

Jochen Braunwarth, Diretor de Soluções da Geobrugg, disse: "A gama homologada tem uma filosofia de 'plug and play' para desenvolver um novo sistema de iluminação para simplificar o processo de realizar corridas noturnas. É outro passo positivo em frente."

"Isso também se vincula a outro elemento-chave, a relação custo-benefício. Corridas noturnas podem ser caras, especialmente em locais temporários como circuitos de rua. Mas, ao combinar os custos desses sistemas, teríamos maior viabilidade para esses eventos.”

Fence and barrier test center 1 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 2 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 3 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 4 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 5 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 6 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 7 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 8 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 9 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 10 / 11 Foto de: FIA Fence and barrier test center 11 / 11 Foto de: FIA

As empresas trabalharam não só para que o sistema seja atraente, mas também para que não comprometa a segurança. Vários testes foram realizados para verificar se o sistema de iluminação não é comprometido pelo impacto potencial de um carro com a cerca.

Roberto Grilli, gerente geral da DZ Engineering, disse: "Estamos muito satisfeitos com o desempenho do sistema nos dois testes e foi um ótimo exercício combinar nossos recursos com a Geobrugg para abrir uma nova 'avenida' de desenvolvimento nesta área. Espero que isso signifique que outros campeonatos se beneficiem de corridas noturnas espetaculares que atraem os fãs de todo o mundo."

