F1 - Marko: Red Bull "não é uma equipe vencedora" sem Verstappen

O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, sempre foi um dos maiores apoiadores de Max Verstappen, bem como o descobridor do jovem talento holandês para a equipe taurina, e seu quarto título consecutivo na Fórmula 1 foi motivo de alegria e orgulho para o veterano austríaco.

Marko repetiu os comentários de Verstappen de que, durante 70% da temporada, ele não teve o melhor carro e que também teria vencido o campeonato com uma McLaren ou Ferrari.

Quando perguntado sobre o que é a Red Bull sem Verstappen, sua resposta foi franca e um tanto dura com a equipe e seu companheiro de equipe, Sergio Pérez:"Não é uma equipe vencedora, isso está bem claro. Vocês já viram isso. Pérez não teve uma temporada muito boa. Sem Max, se não tivermos um carro tão bom agora, você pode ver o que ele faz".

Continuando seus elogios a Verstappen, o austríaco explicou tudo o que ele traz para a equipe e destacou a maneira como ele compete atualmente, sempre com a cabeça e sem cometer erros, como seus rivais fizeram nesta temporada.

"Ele é o único que cobre tudo com seu incrível talento, agora também com bom senso e seu conhecimento de quando forçar e quando não forçar, ele tem uma visão geral incrível. Acho que seu único erro foi com Norris na Áustria. Mas, fora isso, foi uma temporada sem acidentes".

Embora, às vezes, ele pareça viver em outra realidade, alheio ao que está acontecendo no paddock e na F1 em geral, o consultor acredita que essa é apenas uma das chaves mais importantes para o desempenho de Verstappen na pista a cada fim de semana de corrida.

"Não me lembro de todos os recordes que ele quebrou. É inacreditável, mas isso não o deixa abatido. Ele é pé no chão, vive sua própria vida. Ele é muito focado e acho que é isso que o torna muito bom".

"Ele quer vencer, mas não o faz de maneira louca, ele o faz por seus próprios meios. No passado, ele era frequentemente impetuoso, mas isso mudou", concluiu Marko, falando à ORF.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!