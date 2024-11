A General Motors e a Fórmula 1 divulgaram nesta segunda-feira o anúncio de que a GM/Cadillac estará no grid da categoria a partir de 2026. E o primeiro desenrolar da história veio pouco depois com a confirmação de que Mario Andretti fará parte do conselho da equipe.

A GM usará toda a estrutura montada pela Andretti Global - empresa que a montadora tem parceria em outras categorias - quando entrou com a proposta para se juntar à categoria, mas acabou sendo rejeitada pela F1. As operações da Andretti eram comandadas por Michael, filho de Mario, que deixou o cargo recentemente.

Agora, o campeão mundial de 1978 retornará à Fórmula 1 como parte do conselho da equipe, conforme anunciado pela GM. “Meu primeiro amor foi a Fórmula 1 e agora – 70 anos depois – o paddock da F1 ainda é meu lugar feliz”, disse Mario. “Para continuar envolvido nesta fase da minha vida — tenho que me beliscar para ter certeza de que não estou sonhando.”

A princípio, a Cadillac entrará no grid como uma equipe cliente. O esquadrão só usará as unidades de potência de fabricação própria a partir de 2028.

